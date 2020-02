Prefeito Iris Rezende lança reforma e ampliação do Cais Jardim Guanabara III

O prefeito Iris Rezende e a secretária de saúde de Goiânia, Fátima Mrué, assinam, nesta quarta-feira (19/02), ordem de serviço para reforma e ampliação do imóvel onde funciona o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) Jardim Guanabara III. Com as obras, o Cais será transformado em Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A cerimônia de assinatura será realizada no local da obra, às 9h.

A obra de reforma e ampliação para a futura UPA Guanabara, na região Norte de Goiânia, será executada com recursos do Tesouro Municipal a um valor de R$ 2,1 milhões. A empresa MVA Construtora Eireli-EPP, vencedora da licitação, deverá executar os serviços no prazo máximo de 180 dias.Ao final, a área construída do Cais terá acréscimo de quase 600 m2, passando dos atuais 1.700 m² para 2.280 m². Serão construídos uma sala de urgência, enfermaria pediátrica, banheiros nas salas de observação e sala de repouso para funcionários. Além disso, a recepção será ampliada, tudo pensando em maior conforto e segurança dos pacientes e funcionários.

Especialidades

Inaugurado em outubro de 2006 pelo prefeito Iris Rezende, o Cais Jardim Guanabara III atende em média de 5,5 mil pessoas por mês, entre urgência, ambulatório e saúde da família. Além da urgência e do ambulatório, que oferecem as especialidades de psicologia, odontologia, pediatria e assistência social, no Cais também funcionam três equipes do Programa Saúde da Família, com médico, enfermeiro, odontólogo e cinco agentes comunitários cada uma. Para a realização da obra, os 226 funcionários e os serviços oferecidos no local foram transferidos para outras unidades da região.

UPAs

Goiânia conta atualmente com três UPAs: Itaipú e Noroeste, reconhecidas pelo Ministério da Saúde (MS); e a Novo Mundo, que está em processo de certificação. O Cais Chácara do Governador, que já está em reforma, também será transformado em UPA.

A obra de reforma e ampliação do Ciams Jardim América, outra unidade que será UPA, foi abandonada pela empreiteira responsável devido a desentendimentos entre os próprios sócios e dissolução da sociedade. A segunda empresa colocada na licitação foi chamada, via processo, mas não poderá dar continuidade aos trabalhos. Uma nova licitação será realizada no dia 03/03/2020.A empresa ART Construtora e Incorporadora, que abandonou a obra, foi penalizada pela SMS com multa de 2% (dois por cento) do valor do contrato, equivalente a R$61.905,90, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública.

