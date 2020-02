PRF apreende carreta com madeira ilegal na BR-364, em Jataí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta segunda-feira (17/2), uma carreta com um carregamento de madeira ilegal na BR-364, em Jataí.

De acordo com a PRF, o motorista trafegava pela rodovia com a documentação irregular, pois a guia do transporte era para outro veículo.

Ao fiscalizar a documentação apresentada pelo homem, a carga descrita na nota fiscal estava avaliada em cerca de R$ 22 mil reais, que não corresponde ao carregamento transportado.

Após consultar os sistemas, os policiais rodoviários federais constataram que a Documentação de Origem Florestal era para outro veículo e o destinatário já havia dado baixa no sistema.

Conforme declarações do motorista, de 60 anos, ele alegou que não é proprietário do veículo e que está desempregado. Ele ainda contou que foi contratado para pegar a carreta em Sinop, no Mato Grosso, e entregar em São Paulo.

Diante das informações, foi constato a prática do crime de transportar, vender, adquirir produto florestal sem licença válida. Foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência.

A carreta foi apreendida e esta à disposição do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Além da carreta com madeira ilegal apreendida na BR-364, em Jataí, outra carga comercializada ilegalmente foi apreendida em Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu, no último dia 25 de setembro, uma carga de madeira comercializada ilegalmente, em Goiânia.

De acordo com informações da corporação, a madeireira que receberia a carga estava proibida pelo Ibama de receber cargas de madeira.

A corporação chegou até local após uma denúncia anônima que informou que duas carretas aguardavam para descarregar a mercadoria de origem duvidosa.

Os policiais então se deslocaram até o endereço informado e avistou as carretas paradas para descarrego de madeira e realizou a abordagem.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação encontrou no local o motorista da primeira carreta, que estava estacionada e vazia. Segundo o condutor, ele veio de Rondônia carregado de sementes de algodão e estaria ali estacionado aguardando uma nova carga de retorno ao seu Estado.

Também estava estacionado ao lado da madeireira, uma outra carreta, cujo motorista aguardava o horário para descarregar sua mercadoria.