PRF apreende cerca de uma tonelada de drogas na BR-050, em Catalão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta terça-feira (18/2), cerca de uma tonelada de drogas na BR-050, em Catalão, no Sudeste goiano. Segundo estimativas, esta apreensão de drogas bateu o recorde na região.

Conforme informações da PRF, o carregamento de drogas estava sendo transportado em um caminhão na BR-050. Os ilícitos estavam escondidos em meio a caixas plásticas vazias.

Apesar da estimativa de uma tonelada, a maconha foi retirada para pesagem. Inicialmente, o motorista, de 37 anos, informou aos policiais que saiu de Campinas, em São Paulo, e levaria o carregamento para Teresina, no Piauí. Ele afirmou que receberia R$ 10 mil pelo transporte.

De acordo com a PRF, desde o início de 2020, 17 pessoas foram flagradas transportando drogas nas rodovias federais que passam por Goiás. Este número corresponde a um total de doze a mais do que no mesmo período do ano passado, quando cinco pessoas foram detidas nas Brs goianas por tráfico.

Ainda conforme dados da PRF, de janeiro de 2019 até agora, a PRF em Goiás retirou de circulação mais de 27 toneladas de maconha e prendeu 111 pessoas por tráfico de entorpecentes.

A PRF ainda alerta que as prisões por tráfico de drogas triplicam no período pré-carnaval nas Brs goianas, quando a quantidade de maconha apreendida cresce 50%.

Além da apreensão de cerca de uma tonelada de drogas na BR-050, em Catalão, meia tonelada também foi apreendida na BR-153, em Hidrolândia

Cerca de 500 quilos de maconha foram apreendidas na BR-153, km 525, em Hidrolândia. A apreensão foi resultado de ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO)

Primeiramente, um caminhão que transportava garrafas pet foi abordado pelos agentes da PRF no local. No momento da fiscalização, o motorista do veículo se mostrou bastante nervoso e demonstrou contradições nas informações prestadas.

Imediatamente foi solicitado o apoio do Batalhão de Choque da Polícia Militar que, com a ajuda de cães farejadores, encontrou a maconha escondida no meio da carga de garrafas.

O motorista havia saído de Ponta Porã (MS) com destino a Fortaleza (CE) e informou que não tinha conhecimento sobre o entorpecente que estava no meio da carga.

Além disso, ele foi preso e imediatamente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, em Hidrolândia.