Venda de imóveis em Goiânia cresceu 60% em 3 anos

A venda de imóveis em Goiânia e Aparecida cresceu 60% nos últimos três anos. A informação foi divulgada hoje (18/02) pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO). Os dados apresentados mostram que em 2019 foram vendidos 6.788 imóveis contra 4.209 em 2016, quando o mercado imobiliário dava os primeiros passos para uma retomada do crescimento.

O resultado positivo e comemorado pelo segmento se deve a uma combinação de fatores, sendo os principais o aumento da confiança do consumidor em função do crescimento da economia e geração de empregos; e o crédito abundante diante das baixas taxas de juros.

Metro quadrado em Goiânia é o 2º mais barato entre as capitais

Número de lançamentos também cresceu

Neste melhor cenário, as vendas de imóveis em Goiânia e Aparecida cresceram 9% em 2019 em comparação a 2018. Foram R$ 2,5 bilhões em vendas frente a R$ 2,3 bilhões em 2018. No ano passado, as vendas líquidas aumentaram 4,5% (+ 292 unidades) e o número de empreendimentos lançados expandiu 40% (+ 12 empreendimentos).

Em número de unidades lançadas, 2019 contabiliza 6.212, índice 21% maior do que obtido no ano de 2018, com 5.129 unidades. Mesmo diante desse crescimento no número de lançamentos, a oferta diminuiu 5% no ano passado em relação ao anterior, de 9.925 unidades no final de 2018 para 9.381 no final de 2019.

“Em 2019, a taxa Selic alcançou o menor patamar da sua história e o crédito imobiliário acompanhou essa tendência, chegando também ao menor patamar da história do país. O mercado imobiliário de 2020 virá com força total”, ressalta o vice-presidente da Ademi-GO, Fernando Razuk. “Esse cenário confirma como o mercado está mais aquecido. Está vendendo mais imóveis em Goiânia do que se lança, criando um ambiente favorável para uma maior valorização e redução dos estoques”, complementa o presidente Roberto Elias.

Em termos de estoques, o quarto trimestre de 2019 contabilizou 9.381 unidades, queda de 3% em comparação ao mesmo período ao ano anterior (9.925).

Quantidade de distratos diminui e imóveis em Goiânia valorizam

A quantidade de distratos realizados em 2019 também foi menor que 2018, passando de 2.023 para 1.282 no ano passado, uma queda de 37%.

Enquanto isso, os imóveis em Goiânia continuaram a se valorizar. A valorização média dos imóveis foi de 5% ao ano nos últimos 5 anos. “Foram anos difíceis para o mercado imobiliário goiano e, ainda assim, eles se valorizaram ao passar dos anos, o que demonstra como ainda vale a pena investir em imóveis”, frisa Roberto Elias.

A Ademi-GO estima que o aumento dos preços deve se intensificar nos próximos anos. A aposta é de que os empreendimentos devam se valorizar no mínimo 10% ao ano devido aos juros de financiamento imobiliários estarem no menor patamar da história do país. “Com a queda na taxa de juros, diminui o valor da parcela e, consequentemente, aumenta a demanda, pois mais pessoas passam a ter condições de comprar. Com oferta baixa e demanda alta, a alta no preço dos imóveis ocorrerá naturalmente”, observa o presidente da entidade. “Os clientes não terão dificuldade de financiar imóveis nesse momento, pois o crédito imobiliário está abundante. Vale a pena aproveitar a oportunidade de taxa de juros baixa e fazer a aquisição”, complementa Fábio, da Brain.

“Não faltam motivos para acreditar que o atual momento é o melhor para se investir em imóveis. O dinheiro no banco está rendendo pouco, os juros de financiamentos imobiliários estão baratos e os imóveis vão se valorizar nos próximos anos”, observa Razuk. “Este é o momento ideal. Aproveitar que os preços ainda não subiram e ganhar com o novo ciclo de valorização que está se iniciando”, conclui.

Quer aproveitar esse bom momento e comprar seu imóvel?

Mas, onde encontrar bons imóveis em Goiânia? É nessa hora que eu posso te ajudar. Eu sou Felipe Furtado, o @corretorjornalista, e trabalho com imóveis prontos, na planta ou revendas. Basta clicar ou tocar no botão abaixo para conversarmos pelo Whatsapp e começarmos a busca pelo imóvel perfeito para você!