Aprovado reajuste para R$ 4,50 no valor da passagem de ônibus em Goiânia

Foi aprovado na manhã desta quarta-feira (19/2), pela Agência Goiânia de Regulação Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos (AGR), o reajuste para R$ 4,50 no valor da passagem de ônibus em Goiânia.

O acréscimo de 20 centavos foi validado de forma unanime pelo conselho da AGR, e a passagem passa dos atuais R$ 4,30 para R$ 4,50. Entretanto, o novo valor só passa a ser cobrado após aval da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC).

O reajuste foi baseado no cálculo feito pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), levando em conta custos como manutenção, combustíveis e outros pontos analisados.

Os conselheiros da AGR apresentaram a seguinte ressalva ao fazer o reajuste: de que as empresas apresentem melhoras na qualidade do fornecimento do serviço, conforme recomendação do Ministério Público.

Prefeito Iris Rezende defende aumento no valor da passagem de ônibus em Goiânia

Apesar de caracterizar o transporte público como “porcaria”, o Prefeito Iris Rezende (MDB) defendeu, na manhã desta quarta-feira (19/2), o aumento no valor da passagem de ônibus em Goiânia.

Em sua defesa, Iris Rezende culpou a gestão anterior pelo caos que está hoje. Ele afirmou que é necessário o aumento da tarifa do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia.

O prefeito ainda rebateu as perguntas feitas por jornalistas afirmando que o transporte é “um instrumento de sofrimento do povo”.

“O governo anterior meteu de tomar conta do transporte da região metropolitana e deixou isso que está aí, um instrumento de sofrimento do povo”, afirmou Iris Rezende durante coletiva.

Apesar de concordar com o serviço de péssima qualidade, o Prefeito defendeu a necessidade do reajuste, pois, segundo ele, tudo é corrigido mediante a uma inflação, desta forma, “por que não corrigir a passagem?”.

A proposta agora será analisada pela CDTC, cujo aumento é de 20 centavos, passando de R$ 4,30 para R$ 4,50.