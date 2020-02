Armado, homem mantém avó e neto em cárcere privado, em Damolândia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada nesta terça-feira (18/2) para atender uma ocorrência onde um homem armado manteve avó e neto em cárcere privado, em Damolândia.

Conforme informações, a vítima mandou mensagens via aplicativo para a diretora da creche do neto, ela então acionou o conselho tutelar. Nas mensagens, a mulher contou que estava dentro de sua casa, sob ameças verbais e físicas de seu ex-companheiro.

A vítima ainda relatou que não podia sair de casa de maneira alguma, nem para levar o neto, de 5 anos, à creche, pois o homem estava portando uma arma de fogo e fazia ameaças contra sua vida.

Como a avó e o neto foram resgatados do cárcere privado, em Damolândia

Diante das informações, as conselheiras tutelares acionaram a polícia e foram até o local indicado. Quando chegaram próximo, os militares fecharam o cerco e verbalizaram para que todos saíssem da residência, momento que a vítima saiu correndo da casa com seu neto, de 5 anos.

Desesperada, a mulher saiu gritando falando que o homem estava armado dentro da residência. De imediato os policiais levaram as vítimas para um local seguro e voltaram para capturar o suspeito.

Após recusa em sair da residência, os policiais fizeram o adentramento após abrir a porta com um pedaço de madeira. Quando entraram, visualizaram o suspeito com uma arma de fogo, que foi jogada dentro do guarda-roupas. O homem tentou resistir a prisão, mas foi contido pelos policiais e algemado.

Após o ocorrido, as vítimas e o autor foram encaminhados para a Delegacia, onde a vítima informou que estava desde às 7h da manhã em cárcere privado. Ela ainda relatou que o homem a ameaçou de morte dizendo que ia matá-la e jogar o corpo em um canavial. O homem foi preso e está à disposição do Poder Judiciário.