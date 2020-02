Aumento da passagem de ônibus em Goiânia pode valer já nos próximos dias

Com aprovação do aumento da passagem de ônibus pela Agência Goiânia de Regulação Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos (AGR), o reajuste de R$ 0,20 pode passar a valer nos próximos dias, em Goiânia e Região Metropolitana da capital. A tarifa passa de R$ 4,30 para R$ 4,50.

O prefeito e presidente da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC), Íris Rezende (MBD), convocou os membros para uma reunião na próxima sexta-feira (21/2). O encontro, que ocorrerá no Paço Municipal, deve discutir se e quando o aumento será aplicado.

A CDTC é composta por representantes das:

Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI)

Presidente da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos

Prefeito de Goiânia

Secretário de Planejamento de Goiânia

Superintendente Municipal de Trânsito de Goiânia

Presidente da CMTC

Prefeito de Aparecida de Goiânia

Um prefeito representando os demais municípios que integram a RMTC (eleito pelos demais prefeitos)

Um representante da Câmara Municipal de Goiânia

Um representante das demais Câmaras Municipais das cidades que integram a rede

Um representante da Assembléia Legislativa de Goiás

O aumento da passagem de ônibus foi calculado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) e foi encaminhado à AGR na segunda-feira (17/2). Nesta quarta-feira (19/2), o cálculo foi avaliado e aprovado pela agência, com a ressalva de que as empresas apresentem melhorias para o transporte público.

Iris Rezende defende aumento de R$ 0,20 no valor da passagem de ônibus em Goiânia

Apesar de caracterizar o transporte público como “porcaria”, o Prefeito Iris Rezende (MDB) defendeu, na manhã desta quarta-feira (19/2), o aumento no valor da passagem de ônibus em Goiânia.

Em sua defesa,o gestor municipal culpou a gestão anterior pelo caos atual. Ele afirmou que é necessário o aumento da tarifa do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia, para que ocorram melhorias no serviço.

O prefeito ainda rebateu as perguntas feitas por jornalistas afirmando que o transporte é “um instrumento de sofrimento do povo”. “O governo anterior meteu de tomar conta do transporte da região metropolitana e deixou isso que está aí, um instrumento de sofrimento do povo”, afirmou Iris Rezende durante coletiva.

Apesar de concordar com o serviço de péssima qualidade, o Prefeito defendeu a necessidade do reajuste, pois, segundo ele, tudo é corrigido mediante a uma inflação, desta forma, “por que não corrigir a passagem?”.