Homem é detido por funcionários ao furtar 3 garrafas de uísque, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada, nesta terça-feira (18/2), para atender uma ocorrência onde um homem foi detido por funcionários ao furtar 3 garrafas de uísque, em Rio Verde.

Conforme informações, a equipe foi acionada via copom para comparecer a um estabelecimento comercial no Bairro Martins onde populares estariam com o autor de um furto detido.

Chegando no local, a equipe localizou funcionários do supermercado, que relataram que o homem foi flagrado por câmeras de monitoramento furtando três garrafas de uísque da marca Old Eight.

Os trabalhadores então conseguiram deter o autor na parte de fora do estabelecimento enquanto tentava fugir do local. Durante a abordagem, duas garrafas caíram e quebraram, sendo recuperado apenas um litro da bebida.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências. A PMGP destacou que o suspeito já possui várias passagens por furto a estabelecimento comercial.

Além do homem detido por funcionários ao furtar 3 garrafas de uísque, em Rio Verde, outros dois foram presos após furtar caixas de cerveja em distribuidora de Goianésia

Dois homens foram presos no último da 20 de novembro após arrombarem uma distribuidora de Goianésia, município a 176 quilômetros de Goiânia, e furtarem caixas de cerveja, doces, salgadinhos e outros produtos. Eles foram abordados pela Polícia Militar (PM) após serem visto na via pública carregando um saco com grande volume.

Segundo a polícia, durante a ação criminosa os ladrões arrombaram a porta do estabelecimento e se apropriaram de aproximadamente R$ 27 reais em moedas, sete caixas de cerveja de diferentes marcas, cinco garrafas de refrigerante (do tipo retornável), pacotes de batata frita, salgados e e doces.

De posse das informações, os militares que atuaram na ocorrência começaram os patrulhamentos nas imediações a procura dos ladrões. A dupla, identificada somente pelas iniciais D. L. G. e V. A. G., de 19 e 22 anos, respectivamente, foi abordada enquanto carregava um saco de grande volume.

O material produto de furto recuperado e entregue na Delegacia de Polícia da região, juntamente com os suspeitos para os procedimentos cabíveis.