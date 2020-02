Idosas de 70 e 80 anos, vítimas de maus-tratos, são resgatadas em Anápolis

Duas idosas, de 70 e 80 anos, vítimas de maus-tratos, foram resgatadas pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (19/2). Ambos os casos ocorreram em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. Duas pessoas foram presas em flagrante por invasão de domicílio, ameaça, injúria e discriminação contra pessoa idosa.

O primeiro caso, de acordo com a Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) de Anápolis, uma mulher de 48 anos residia na casa da mãe, uma idosa de 70 anos, que era constantemente humilhada e impedida do gozo de direitos fundamentais.

Conforme apurado pela equipe policial, a idosa ainda era vítima de xingamentos e ameaças graves proferidas pela investigada. Após o resgate da idosa, a filha foi presa em flagrante e autuada pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça, injúria e discriminação contra pessoa idosa.

Resgate de idosas em Anápolis: homem mantinha vítima de 80 anos em cárcere privado

Ainda na tarde desta quarta-feira (19/2), a equipe da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) da cidade, coordenada pelo delegado Manoel Vanderic, resgatou uma outra idosa, vítima de maus-tratos. De acordo com as investigações, um homem de 55 anos foi preso em flagrante por cárcere privado, maus-tratos e apropriação de aposentadoria.

Levantamentos da polícia apontaram que o indivíduo mantinha uma idosa de 80 anos trancada em um barraco sem energia nem água e em condições precárias. A Polícia Civil já apurou ainda que a mulher era levada uma vez por mês para sacar o benefício da aposentadoria, que era embolsado pelo investigado, com quem a vítima não possui qualquer relação de parentesco.

Após 4 anos de agressões, idosos denunciam filho, em Anápolis

Em janeiro deste ano, também em Anápolis, um casal de idosos, ambos com mais de 70 anos, denunciou o próprio filho, um homem de 49 anos, após sofrer ameaças de morte. O idosos relataram que sofriam agressões há quatro anos e só procuraram ajuda da polícia porque constantemente o filho dizia que os mataria. O homem foi preso por violência doméstica e ameaça.

Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que o filho agia de forma muito agressiva. No ano passado, devido a agressões, os pais conseguiram uma medida protetiva contra o filho, que deveria manter ao menos 500 metros de distância. No entanto, a determinação foi descumprida por ele.

A denúncia foi feita na Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (Deai) de Anápolis, no dia 16 de janeiro. Na madrugada anterior ao dia da denúncia, segundo relato dos idosos, o filho praticou uma série de ofensas e ameaças, inclusive amolando um faca, que segundo ele, seria usada para matá-los. O homem disse ainda que jogaria os corpos dos pais em uma cisterna.