Irmãos são presos com 27 mil comprimidos de rebite na BR-153, em Porangatu

Duas pessoas foram presas na noite desta terça-feira (17/2) com 27 mil comprimidos de rebite na BR-153, no município de Porangatu, na região norte do estado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), dois irmãos, de 40 e 43 anos, foram flagrados em uma operação por estarem envolvidos no comércio ilegal de anfetaminas. Eles estavam em um restaurante no momento da prisão.

Tudo começou quando dois caminhoneiros foram parados em uma unidade operacional da PRF. Durante fiscalização os agentes encontraram duas cartelas de rebites.

Ao serem questionados sobre a procedência, eles informaram o local onde adquiriram as anfetaminas e o valor pago por cada cartela de 15 comprimidos, que seria R$ 25,00.

De imediato os policiais rodoviários federais foram até o estabelecimento, que é um restaurante dos irmãos, onde foram encontrados cerca de 27 mil comprimidos de rebite. Além disso, também foi encontrada cerca de R$ 8 mil em espécie, que estava escondido em um compartimento anexo ao restaurante.

Segundo declarações dos donos do estabelecimento, os dois irmãos de 40 e 43 anos, a carga foi deixada no local por um desconhecido e eles não tinham conhecimento do fato.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos e a ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil local, que vai investigar o caso.

Além dos irmãos presos com 27 mil comprimidos de rebite na BR-153, em Porangatu, outra apreensão de 1,5 mil comprimidos foi registrada em Aparecida de Goiânia

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) apreendeu, no último dia 16 de outubro, mais de 1,5 mil comprimidos de rebite, em Aparecida de Goiânia, região Metropolitana da capital. A apreensão aconteceu por meio da Rondas Ostensivas Táticas (Rotam).

De acordo com informações, após diligências, a Rotam conseguiu desarticular um laboratório de refino de cocaína em Aparecida. No local, foram encontrados vários objetos ilícitos.

Durante a apreensão, além dos 1,5 mil comprimidos de rebite, os agentes localizaram quase 15 quilos de entorpecente, insumos, duas armas de fogo e balança de precisão.

No momento das buscas um homem foi preso, ele já tem passagens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, receptação, formação de quadrilha e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao presídio, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.