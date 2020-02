Justiça recebe denúncia contra homem que matou mulher a facadas, em Goiânia

A Justiça recebeu, nesta quarta-feira (19/2), uma denúncia realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) contra a pessoa de Carlos Roque Pereira, acusado de matar sua companheira Andréia Messias de Aguiar, em Goiânia. De acordo com o magistrado, a defesa do acusado tem 10 dias para responder a acusação por escrito. O crime ocorreu em dezembro do ano passado.

Carlos foi enquadrado no artigo 121 §2 inciso IV do Código Penal, que configura homicídio executado à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.

A denúncia foi aceita pelo juiz Jesseir Coelho de Alcântara, da 3º Vara dos Crimes Dolosos Contra a Vida.

Relembre caso de homem que matou mulher a facadas, em Goiânia

O crime pelo qual Carlos Roque foi denunciado ocorreu no dia 15 de dezembro de 2019, em Goiânia, especificamente no Jardim Curitiba 4.

Segundo os autos, após 18 anos de uma união estável entre a mulher e o acusado, Andréia, a vítima, de 42 anos, decidiu terminar seu relacionamento com Carlos, que é cabeleireiro. Ainda de acordo com a denúncia, a vítima não tinha um bom relacionamento com o filho do acusado, que morava no fundo de sua casa.

No dia do crime, Andréia ouviu pela manhã barulho de som automotivo no fundo de sua casa, o que gerou um desentendimento entre o filho do acusado e ela. Então, ao ligar para Carlos, para que ele resolvesse essa situação, o acusado foi até a residência da ex-companheira e a matou com várias facadas.

Conforme apurado pelo Dia Online, a filha de Andreia relatou que a mãe e Carlos Roque ficaram juntos por 18 anos, porém no ano passado, a mulher pediu a separação. Andreia já teria também registrado boletim de ocorrência contra agressões do ex-marido.

A reportagem do Dia Online segue tentando contato com a defesa de Carlos.