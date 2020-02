Morre no hospital mulher vítima de explosão de botijão de gás, em Goiânia

Morreu nesta terça-feira (18/2) uma mulher vítima de uma explosão de botijão de gás que aconteceu no último domingo (16/2), no Setor Nova Suíça, em Goiânia.

Conforme informações, a mulher estava internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta terça-feira (18/2) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Durante a explosão, a mulher o marido tiveram 80% do corpo queimado, já o filho teve queimaduras mais leves. Conforme informado pelo hospital, o boletim com o estado de saúde do homem não havia sido divulgado nesta terça feira.

A explosão aconteceu quando o filho do casal foi fazer a troca do botijão. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado e esteve no local para socorrer as vítimas.

Relembre o caso da explosão de botijão de gás, em Goiânia

Duas pessoas ficaram feridas no último domingo (16/2) após uma explosão de um botijão de gás em uma casa do Setor Nova Suíça. O acidente aconteceu no início da tarde, por volta de 12h40.

Na residência estava um casal e o filho, que teve queimaduras leves. Já os pais tiveram 80% do corpo queimado. Eles foram levados para o hospital em estado grave com queimaduras de terceiro grau.

Em outro caso, válvula de botijão rompe e causa incêndio em residência, em Goianira

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado, no último dia 13 de janeiro, para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência, onde a válvula de segurança de um botijão de gás rompeu, em Goianira.

De acordo com a guarnição, a equipe foi acionada por moradores do local. Quando chegaram na casa, verificaram que o risco de explosão era iminente, pois outros dois botijões estavam ao lado.

Devido a rápida chegada dos bombeiros, as chamas foram rapidamente controladas, evitando a propagação do incêndio e o risco de explosões.

No vídeo é possível ver o militar utilizando as técnicas adequadas para controlar o fogo, antes que causasse uma tragédia. Próximo ao botijão que pegou fogo estava um freezer, estufas e outros eletrodomésticos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a estrutura da casa não foi danificada. Todos os botijões foram retirados do local.