Para ver filhos, homem agride ex-sogra com soco na cabeça, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada nesta terça-feira (18/2) para atender uma ocorrência onde um homem é suspeito de agredir a ex-sogra com soco na cabeça para ver os filhos, em Rio Verde.

A equipe da PMGO foi acionada via copom para atender uma possível ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência. Quando chegaram ao local, os policiais foram abordados por vizinhos da vítima alegando que ela havia sido agredida por seu ex-genro.

O caso do homem que agride ex-sogra com soco na cabeça para ver filhos, em Rio Verde

Conforme relatos da vítima, seu ex-genro foi até sua residência, onde mora com sua filha, que é ex-companheira do autor das agressões, e teria tentado levar os filhos.

A vítima informou que a filha possui medida protetiva de urgência contra o ex expedida na cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. No momento da agressão a filha da vítima estava no hospital, pois havia acabado de dar à luz.

De acordo com a mulher, o ex-genro se aproveitou do fato da filha estar hospitalizada e foi até sua residência para pegar as crianças, mas foi impedido pois não estava autorizado a retirá-los da casa.

Diante disso, o homem ficou enfurecido, agarrou a ex-sogra pelo pescoço, deu um soco em sua cabeça e a jogou no chão, momento que caiu e bateu a cabeça no meio fio e desmaiou. Ela teve lesões nas mãos, pernas e na cabeça.

Ao ver a mãe ser agredida, o ex-cunhado do agressor tentou impedi-lo, mas não consegui e também foi agredido com um soco na cabeça. Após o fato, o homem fugiu do local, porém retornou em seguida bastante nervoso.

Durante conversa com o suposto autor, ele deu uma versão diferente o caso. Ele contou que saiu de Rondonópolis para ver a filha recém-nascida e registrá-la. Ele foi até a maternidade, viu a criança e pegou os documentos da mãe para fazer o registro.

Posteriormente ele foi até a casa onde a ex-companheira está morando para ver os outros filhos e não foi autorizado, por isso agrediu a ex-sogra.

Diante dos fatos o autor e as vítimas foram encaminhadas para o 8º DRP para realizar as devidas providências.