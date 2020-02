Circulação de veículos pesados é restringida durante carnaval em BRs de Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) restringe a circulação de veículos pesados durante carnaval em BRs de Goiás. O motivo é o aumento do tráfego de veículos no período.

A restrição vale apenas para veículos de carga nas rodovias de pistas simples em alguns dias e horários do feriado. A medida busca garantir maior fluidez e segurança nas rodovias federais que cortam o país.

Os veículos de carga que excedem o peso e ou as dimensões regulamentares não poderão trafegar em Brs de pistas simples na sexta-feira (21/2) entre as 16h às 22h; no sábado (22/2) das 6h às 12h; na terça (25/2) das 16h às 22h e na quarta (26/2) das 6h as 12h.

De acordo com a PRF, caso a medida seja descumprida, o condutor comete infração média, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê multa no valor de R$ 130,16. Além disso, o motorista é autuado e perde quatro pontos na carteira e só poderá seguir viagem após encerrado o horário da restrição.

O grande fluxo de carros de passeio restringe a circulação de veículos pesados durante carnaval em BRs de Goiás

Segundo a PRF, durante o período de carnaval o fluxo de veículos e passageiros é intensificado, acompanhado de maior consumo de bebidas alcoólicas, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, elevando a gravidade dos acidentes.

A PRF ainda reforça que é zero a tolerância para quem dirige depois de beber. A infração pode gerar multa de quase R$ 3 mil, além de prisão para quem se envolver em acidente grave sob efeito de álcool.

Além disso, o policiamento visa coibir condutas perigosas como a não utilização do cinto de segurança, o transporte inadequado de crianças, a má conservação e ineficiência dos equipamentos do veículo, as ultrapassagens proibidas, a mistura de álcool e direção, entre outras.