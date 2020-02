Dois são presos com drogas avaliadas em R$ 70 mil, em Jataí; carteiro entregava

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) prendeu, nesta quarta-feira (19/2), dois homens com drogas avaliadas em cerca de R$ 70 mil reais, em Jataí. O flagrante foi feito no momento que o pacote era entregue por um carteiro.

A prisão foi efetuada pelos policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc) e Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri).

Conforme informações, os traficantes já eram monitorados pela polícia e a apreensão das drogas aconteceu no momento que um carteiro entregava parte da droga para os criminosos. O carteiro não tinha conhecimento do conteúdo da encomenda.

Durante a operação, os policiais conseguiram apreender 680 comprimidos de ecstasy e de LSD, um quilo de pasta base de cocaína, porções de crack e de cocaína. Toda a droga foi avaliada em cerca de R$ 70 mil reais.

A Operação Incessante visa intensificar ações no período que antecede o carnaval, a fim de interromper a distribuição de entorpecentes para cidades do interior do estado que tradicionalmente realizam a festa carnavalesca.

Além dos dois presos com drogas avaliadas em R$ 70 mil, em Jataí, outro foi flagrado com drogas em fundo falso de residência, em Goiânia

Um homem foi preso, na madrugada de sexta-feira (7/2), com ecstasy e maconha escondidos em fundo falso de uma casa na Vila Concórdia, em Goiânia.

Conforme informações, o suspeito estava em um carro quando foi parado em uma abordagem a Polícia Militar (PM), no Jardim Guanabara. Na fiscalização, durante busca veicular, os militares encontraram algumas porções de maconha e 100 comprimidos de ecstasy.

Ao ser questionado, o suspeito o confessou que havia mais entorpecentes em uma residência, localizada na Vila Concórdia. Os policiais militares se deslocaram até o local, onde encontraram mais entorpecentes, que estavam escondidos embaixo de um azulejo da bancada da cozinha. Além disso, também foi encontrada uma balança de precisão.

No total, foram apreendidos 4 mil comprimidos de ecstasy e 6 quilos de maconha. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes na capital, onde foi autuado por tráfico de drogas.