Em Goiás e outros três estados, PC apreende três toneladas de maconha

Investigação relativa à Operação Prancha foi concluída com sucesso pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc) durante as últimas semanas. Os chefes da organização criminosa responsável por boa parte do abastecimento de maconha na região metropolitana de Goiânia foram presos. Policiais civis dos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, bem como de Planaltina de Goiás, foram os responsáveis pela operação.

Dois grandes fornecedores da droga foram presos na cidade de Ponta Porã (MS), fronteira com o Paraguai, local onde o entorpecente era transportado e revendido na capital goiana. Em Planaltina de Goiás, outro investigado apontado como responsável pelo transporte e distribuição da droga na região metropolitana de Goiânia foi preso com apoio de policiais civis do Distrito Federal e de Goiás. Já na fronteira entre Goiás e Mato Grosso, os agentes da Polícia Civil em Barra do Garças (MT) efetuaram a prisão de outro membro da organização criminosa.

Foram apreendidos quase três toneladas de maconha, após término da ação policial que perdurou por quase um ano. Todos os investigados foram presos por força de mandados de prisão preventiva expedidos após investigação.

Ano passado outra operação policial apreendeu mais de uma tonelada de maconha, em Mineiros

Desta vez, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi a responsável pela apreensão de mais de uma tonelada de maconha, em agosto do ano passado, em Mineiros, a 425 quilômetros de Goiânia. De acordo com informações da corporação, a droga estava sendo transportada em uma caminhonete S-10, de cor prata. O entorpecente ocupava todo o compartimento traseiro e também carroceria. Tabletes escondidos também foram encontrados nas portas do veículo.

A apreensão aconteceu durante uma operação de rotina. Segundo a equipe policial que participou da ação, os policias realizavam vistorias pela região de Mineiros, quando interceptaram a caminhonete e encontraram a droga.

De acordo com a polícia, o veículo que tinha placas de Goiânia ainda tinha registro de roubo. Durante a operação, outros dois carros, com placas de Belo Horizonte (MG) e Aparecida de Goiânia, foram apreendidos. A equipe policial também informou que os dois automóveis acompanhavam a caminhonete como batedor de carga.