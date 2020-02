Encontrado corpo de gerente desaparecida em Bela Vista de Goiás

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO) encontrou, na noite desta quarta-feira (19/2), o corpo da gerente desaparecida em Bela Vista de Goiás. O comunicado foi feito na manhã desta quinta-feira (20/2), por meio de nota de PCGO.

Conforme informações, o corpo foi localizado depois que o investigado, Alan Pereira dos Reis, de 25 anos, namorado da gerente de hipermercado, apontou onde havia enterrado.

De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Fernanda Souza Silva, de 33 anos, foi encontrado queimado e enterrado próximo ao município de Caldas Novas e Piracanjuba, na região Sudoeste do Estado.

A perícia esteve no local e recolheu roupas da vítima e levou para o Instituto Médico Legal (IML), onde vai passar por análise. Conforme as investigações, o homem confessou ter matado a mulher no último dia 13 de fevereiro e, na mesma noite, levou para o local onde foi encontrado.

Entretanto, ele ainda contou que somente no dia seguinte teria queimado e enterrado o corpo da gerente desaparecida. Segundo a delegada Cybelle Tristã, o casal estava junto há cerca de 20 dias e ela teria sido morta após uma discussão.

Antes de encontrar o corpo, o carro da vítima já havia sido localizado no início da tarde desta quarta-feira (19/2); ele estava escondido na zona rural de Bela Vista de Goiás, em meio a uma região de mata fechada.

De acordo com a corporação, o carro foi apreendido e será encaminhado para perícia. As investigações são coordenadas pelo delegado Antônio André Santos Junior e pela delegada regional Cybelle Tristão.

Mais informações sobre o caso serão repassadas pela PCGO ainda na manhã desta quinta-feira (20/2).

Prisão do namorado da gerente desaparecida em Bela Vista de Goiás

Na tarde da última terça-feira (18/2), Alan Pereira dos Reis, de 25 anos, namorado da gerente de hipermercado Fernanda Souza Silva, de 33 anos, foi preso no estado do Tocantins, dentro de um ônibus de viagem. Ao ser abordado, o homem apresentou uma CNH falsa, mas foi reconhecido pelos policiais, principalmente por meio das tatuagens.

Alan teria sido localizado após a polícia rastrear um aparelho celular de Fernanda que estava com ele.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi preso em flagrante por uso de documento falso na cidade Marianópolis, no Tocantins. Informações sobre o interrogatório de Alan só serão divulgados “em momento oportuno”, de acordo com a PCGO.

Fernanda Souza Silva estava desaparecida há uma semana, quando saiu da casa onde mora, em Bela Vista de Goiás. De acordo com informações da família, Fernanda foi vista por um conhecido saindo de casa por volta das 22h30 do dia 12 de fevereiro.

Na quinta-feira (13/2), de acordo com a irmã de Fernanda, eles ainda receberam uma mensagem por um aplicativo, mas desconfiam que não tenha sido a gerente quem mandou. O texto, supostamente enviado por Fernanda, dizia que se caso ela não atendesse às ligações, é porque o aparelho celular estava com problema. Desde então não se teve mais notícias até a descoberta do corpo.