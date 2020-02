Inmet prevê chuvas intensas em Goiás nos primeiros dias de Carnaval

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta quinta-feira (20/2), um alerta laranja para quatro regiões de Goiás, ou seja, há risco de chuvas intensas nos primeiros dias do feriado de Carnaval. Conforme a previsão, deve chover entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h. O alerta de perigo potencial inclui as regiões Central, Sul, Norte e Noroeste.

De acordo com a publicação, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O órgão também alerta: em caso de chuvas intensas, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Orientações para dias de chuvas intensas em Goiás

Diante das previsões de temporais e ventos fortes, a Defesa Civil reforça as orientações para a população, em caso de alagamento: se estiver de carro, a recomendação é que opte por rotas alternativas que evitem pontos de alagamentos. Se estiver parado e o local começar a encher, o motorista e os passageiros devem deixar o veículo e seguir para local seguro.

No caso dos motociclistas, a recomendação é não tentar atravessar vias alagadas, pois podem esconder buracos que podem ocasionar a quedas e outros acidentes.

O cidadão pode acionar os serviços da Defesa Civil pelos telefones: 3524-4080, 153 ou pelo 193 do Corpo de Bombeiros, caso a ocorrência seja em Goiânia.

Chuvas intensas castigam cidades goianas desde o início do ano

Desde o início deste ano, Goiás enfrenta dias chuvosos, com muito casos de alagamentos de ruas, transbordamentos de rios, queda de árvores e pontes danificadas. No fim de janeiro, o Governo Federal emitiu um alerta de chuvas intensas em Goiás, com ventos que poderiam variar de 60 a 100 km/h. Segundo a previsão, poderia chover de 150 milímetros a 400 milímetros, “impactando severamente” o estado goiano, o Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

As informações foram levantadas pelos seguintes órgãos: Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet); Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); e Serviço Geológico Brasileiro (CPRM).