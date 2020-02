Integrantes do PCC são detidos após tentativa de homicídio, em Trindade

Dois integrantes do PCC foram detidos nesta quinta-feira (20/2) após uma tentativa de homicídio, em Trindade, região Metropolitana de Goiânia. A prisão foi efetuada pelos militares do CPE. Entre os suspeitos está um menor, que é suspeito de vários atos infracionais de homicídios na região de Trindade.

Conforme informações da Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), uma equipe estava em patrulhamento pela Avenida Manoel Monteiro quando escutou disparos de arma de fogo vindos da região da rodoviária.

De imediato, a equipe se deslocou ao local e se deparou com dois homens correndo com capacete na cabeça e com arma de fogo na mão. Diante disso, os militares deram voz de parada aos suspeitos, que ignoraram e empreenderam fuga.

Durante a fuga, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram a agressão. Em seguida, os dois se entregaram.

Após ser capturado, um dos suspeitos informou que teria tentado matar a vítima, Alisson Richard, à mando de sua facção criminosa PCC. Os dois integrantes do PCC efetuaram disparos contra a vítima, que foi encaminhada para o hospital da região.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão ao menor. Eles foram encaminhados para a Delegacia local para confecção do flagrante. A arma de fogo e a moto utilizada no crime foram apreendidas e levadas para a delegacia.

Além dos integrantes do PCC presos após tentativa de homicídio, em Trindade, outros foram presos suspeitos de 5 homicídios, em Goianésia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Goianésia, prendeu membros de facção uma criminosa suspeitos de cometer cinco homicídios na cidade de Goianésia, a 178 quilômetros de Goiânia.

A ação foi batizada de Operação Lex Terram, que investiga uma organização criminosa que teriam cometido pelo menos cinco homicídios em 2019.

Os mandados de prisão foram cumpridos em desfavor de Breno Cesário de Oliveira Mendes, conhecido como”Satan”, que atualmente cumpre pena no Presídio de Segurança Máxima de Planaltina de Goiás-GO, e Renato Silva Pereira, que cumpre pena na unidade prisional de Goianésia.

Além deles, outros dois estavam em liberdade, sendo Carlos Magno Aquino Nunes, conhecido como panda, e Gustavo Camilo dos Santos , conhecido como pajé. Ambos foram presos em suas residências.