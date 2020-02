Motociclista morre após ser atropelado por caminhão na BR-060, em Anápolis

Um grave acidente foi registrado no início da manhã desta quinta-feira (20/2), onde um motociclista morreu após ser atropelado por um caminhão na BR-060, Km 94, no perímetro urbano de Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que está no local em atendimento, o motociclista teria tentado ajudar uma mulher que também estava em uma motocicleta e caiu na rodovia.

Conforme informações da PRF, no momento que ajudava a motociclista, o homem foi atropelado por um caminhão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo o Inspetor da PRF, Newton Morais, devido ao acidente, a rodovia está parcialmente interditada na região de Anápolis, entre o viaduto da Havan, para o motorista que segue sentido Brasília.

A Polícia Rodoviária Federal e a Concessionária, que administra a rodovia, estão no local para orientar os motoristas que passam pelo trecho onde aconteceu o acidente, no Km 94, da BR-060. Veja o vídeo:

Além do motociclista que morreu após ser atropelado por caminhão na BR-060, em Anápolis, um outro também morreu na BR-153, em Aparecida de Goiânia

Um motociclista morreu depois de ser atropelado por um carro na BR-153, em Aparecida de Goiânia. O acidente ocorreu na manhã de segunda-feira (20/1), no quilômetro 504 da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista, que conduzia uma Honda Biz, caiu na pista e não conseguiu se levantar rapidamente. Nesse momento, um veículo que passava pela BR-153 acabou o atropelando; ele morreu no local.

Chovia e a pista estava molhada no momento do ocorrido. Além disso, suspeita-se que óleo na pista tenha sido a causa da perda da direção por parte da vítima. O motorista que atropelou o motociclista fugiu sem prestar socorro.

O atropelamento ocorreu próximo à região dos motéis em Aparecida de Goiânia, no sentido sul, pra quem sai do viaduto do Parque das Laranjeiras e segue sentido Hidrolândia. Devido ao acidente, a pista ficou parcialmente interditada. Além da PRF, equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas.