Mulher cai em bueiro enquanto aguardava ônibus, no Daia, em Anápolis

Uma mulher que aguardava o ônibus no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), na noite da última terça-feira (18/2), levou um susto e passou por um constrangimento ao cair dentro de um bueiro que estava sem tampa. A mulher foi retirada por pessoas que estavam no local e, felizmente, não se feriu.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra a moça presa dentro do bueiro onde acabara de cair. Conforme adiantado por um veículo local, o caso teria ocorrido por volta das 22h de ontem, nas proximidades da indústria da Gravia, no Daia. A mulher estaria esperando pelo ônibus no local quando, acidentalmente, acabou caindo dentro do bueiro, que estaria descoberto, e ficando presa nele.

No vídeo que circula, é possível ouvir a mulher que grava a cena narrar o ocorrido com indignação. “Olha, gente, o descaso aqui do Daia! O bueiro aberto, passageira vem pra pegar o ônibus e cai dentro do bueiro. Isso é um descaso!”, reclama, enquanto outras pessoas retiram a moça do bueiro. A mulher que fala no vídeo também pede providências da Prefeitura. Entretanto, o Daia é de competência estadual.

Veja o vídeo:

Enquanto é retirada do bueiro, a mulher chega a reclamar de dor em seu braço. Entretanto, apesar do enorme susto, ela não se feriu.

Além de bueiro, falta de iluminação também é motivo de insatisfação

Ao que tudo indica, não é apenas o apontado problema de bueiros abertos que geram indignação nos frequentadores do Daia. A iluminação da região também é alvo de críticas. Em um comentário no vídeo do bueiro, uma mulher chega a dizer que a iluminação é escassa nos pontos de ônibus, o que facilitaria a ocorrência de assaltos. Veja o comentário abaixo:

“A iluminação no Daia é uma vergonha. A maioria das empresas possuem segundo e terceiro turno. As pessoas ficam no ponto de ônibus na escuridão, sujeito a acidentes e roubos. Quem está de carro não consegue ver um buraco na estrada.”

A reportagem do Dia Online entrou em contato com a direção do Daia para tratar do ocorrido, que afirmou que a responsabilidade pela manutenção na rodovia estadual é da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Veja a nota abaixo:

“A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO) esclarece que embora a GO-330 corte o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a responsabilidade pela manutenção na rodovia estadual, incluindo a caixa de passagem da galeria pluvial, é da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). Sobre a iluminação, a CODEGO ressalta que o serviço de iluminação pública é de responsabilidade do município.”