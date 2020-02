Mulher sofre 21 lesões ao ser espancada e estuprada por marido, em Aparecida

Um homem foi preso suspeito de espancar a mulher com uma corrente de ferro e ainda estuprá-la. Após o crime, o marido levou a companheira até o Hospital de Urgências da cidade, alegando que ela teve uma crise convulsiva. O crime ocorreu no dia 2 de fevereiro, em Aparecida de Goiânia, mas o suspeito foi preso nesta quarta-feira (19/2).

Conforme a ocorrência, o marido usou uma corrente de ferro para agredir a mulher. Após as agressões, ele a levou par o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia (Huapa) alegando que ela teria se ferido durante uma crise convulsiva. A equipe médica desconfiou da versão dada pelo marido, uma vez que a mulher estava muito ferida.

Foram constatadas 21 lesões e a vítima também estava com os dentes quebrados. De acordo com a delegada Ana Paula Machado, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Aparecida de Goiânia (2ª DRP), o caso chamou atenção devido as lesões graves sofridas pela mulher e o forte indício de violência sexual.

Após retomar consciência, mulher confirmou que foi espancada e estuprada por marido, em Aparecida

Em entrevista, a investigadora relatou que o marido reforçou que todos os ferimentos da mulher apareceram em decorrência das crises convulsivas. A mulher apresentava várias escoriações, lesões no rosto, um corte profundo na cabeça, todos os dentes quebrados e lesões na região genital.

A vítima ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por alguns dias e, após retomar a consciência, confirmou as agressões. Nesta quarta-feira (19/2), foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor de investigado por agredir violentamente a sua companheira e estuprá-la.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no último dia 2 de fevereiro, na residência do casal, localizada no Setor Cândido de Queiroz, em Aparecida de Goiânia. O investigado será indiciado pelos crimes de lesão corporal de natureza grave e estupro de vulnerável, no âmbito de violência doméstica e familiar.

Em cumprimento da Lei n. 13.869/19, o nome e imagens do suspeito não foram divulgados.