PRF intensifica fiscalização em BRs goianas durante feriado de carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai intensificar, a partir desta sexta-feira (21/2), a fiscalização em BRs goianas durante o feriado de carnaval. O reforço será concentrado em trechos com maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

O objetivo da Operação Carnaval é proteger vidas e garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito. A ação segue até a próxima quarta-feira de cinzas (26/2).

A abertura oficial da operação acontece nesta sexta-feira (21/2), a partir das 10h, na unidade da PRF em Hidrolândia, na BR 153. A ação conta com a parceria do Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO).

Servidoras do tribunal de Justiça e da secretaria municipal de políticas para mulheres de Goiânia estarão com as equipes da PRF esclarecendo sobre a Lei da importunação sexual nos ônibus e veículos abordados.

Além disso, os servidores da saúde também vão orientar os viajantes sobre os cuidados para prevenir doenças virais, como coronavírus. Outra preocupação é com as doenças sexualmente transmissíveis, que tem altas incidências nessa época.

Acidentes em BRs goianas durante feriado de carnaval

Em 2019, a Operação Carnaval aconteceu entre os dias 1º e 6 de março, com índice de 49 pessoas feridas e 43 acidentes registrados em rodovias federais que passam por Goiás.

Apesar de tantos acidentes, não houve nenhuma morte nas BRs goianas, mas neste período o índice de acidentes é gigantesco. Nos últimos cinco anos aconteceram 332 acidentes, 49 pessoas ficaram feridas e 17 morreram.

De acordo com a PRF, durante o período de carnaval o fluxo de veículos e passageiros é intensificado, acompanhado de maior consumo de bebidas alcoólicas, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, elevando a gravidade dos acidentes.

A PRF ainda reforça que é zero a tolerância para quem dirige depois de beber. A infração pode gerar multa de quase R$ 3 mil, além de prisão para quem se envolver em acidente grave sob efeito de álcool.

Além disso, o policiamento visa coibir condutas perigosas como a não utilização do cinto de segurança, o transporte inadequado de crianças, a má conservação e ineficiência dos equipamentos do veículo, as ultrapassagens proibidas, a mistura de álcool e direção, entre outras.