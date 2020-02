Princípio de incêndio em ônibus causa pânico, em Goiânia; veja vídeo

Um princípio de incêndio num ônibus da Metrobus deixou os passageiros apavorados na manhã desta quinta-feira (20/2), em Goiânia. O fogo teria começado no motor do veículo no momento em que ele passava pela GO-060, na capital. Os passageiros tiveram que descer às pressas, e duas senhoras passaram mal. Os bombeiros foram acionados e conseguiram controlar a situação rapidamente.

Segundo informações da corporação, o fogo teve início do moto do ônibus, pertencente à frota da Metrobus e que faz o Eixo Anhanguera, quanto este passava pelo Jardim Petrópolis, na GO-060, em Goiânia. Em um vídeo divulgado pelos bombeiros, é possível ver os passageiros descendo do ônibus em pânico, enquanto uma grande quantidade de fumaça envolve o local, oriunda do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, e quatro viaturas foram empenhadas na ocorrência. A ação dos membros da corporação, felizmente, evitou a propagação do incêndio para o resto do ônibus.

Apesar do susto, nenhum dos passageiros se feriu. Entretanto, duas senhoras já idosas chegaram a passar mal, sendo atendidas no local da ocorrência. Elas recusaram o transporte para o hospital.

De acordo com a Metrobus, empresa proprietária do veículo, o caso se tratou de um princípio de incêndio e as causas ainda serão apuradas. A empresa confirmou o mal-estar sofrido pelas duas senhoras que estavam no ônibus, e que recusaram o atendimento hospitalar.

A Metrobus também confirmou a informação da inexistência de outras vítimas, e informou que o veículo será imediatamente recolhido para a manutenção, e “após as devidas correções, deverá retornar à operação”.

Veja o vídeo do momento em que o princípio de incêndio em ônibus provoca pânico nos passageiros, em Goiânia

Nas imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, é possível ver os passageiros do ônibus da Metrobus ainda descendo do veículo, envolto em fumaça. Uma senhora, que usa uma tala imobilizadora na perna, teve ajuda para deixar o local.

Veja abaixo:

