Publicado edital do concurso da Prefeitura de Goiânia; são 1.531 vagas

Foi publicado, na tarde desta quinta-feira (20/2), o edital do concurso da Prefeitura de Goiânia, que oferta 1.531 vagas. Os cargos ofertados são para candidatos de nível fundamental, completo e incompleto, nível médio e superior. Os salários podem chegar a R$ 5 mil.

Conforme o documento, as inscrições começam no dia 19 de março e devem ser feitas pelo site do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG). O prazo para se inscrever seguirá aberto até o dia 8 de abril, também data limite para o pagamento do boleto boleto bancário da taxa de inscrição.

O valor da taxa de inscrição será de:

a) R$ 120,00 (cento e vinte) reais para os cargos de Nível Superior;

b) R$ 80,00 (oitenta) reais para os cargos de Nível Médio;

c) R$ 60,00 (sessenta) reais para os cargos de Nível Fundamental e Nível Fundamental Incompleto.

Vagas ofertadas no concurso da Prefeitura de Goiânia

As oportunidades são voltadas para as áreas de saúde, educação, assistência social e Guarda Civil Metropolitana (GCM). De acordo com o prefeito Iris Rezende (MDB), atualmente, essas são as áreas que apresentam maior déficit de pessoal.

Confira abaixo a lista de cargos ofertados:

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Agente de Apoio Administrativo

Agente de Apoio Educacional

Agente de Serviços Operacionais

Analista em Assuntos Sociais

Analista em Comunicação Social

Analista em Cultura e Desportos Educação Física

Analista em Obras e Urbanismo

Analista em Organização e Finanças

Artífice de Manutenção Mecânica

Artífice de Serviços e Obras Públicas

Assistente Administrativo

Assistente Administrativo Educacional

Assistente de Atividades Culturais e Desportivas

Auxiliar de Atividades Educativas

Auxiliar em Saúde

Educador Social

Especialista em Saúde

Médico

Profissional de Educação II

Técnico em Saúde

As funções específicas podem ser conferidas no edital. O documento e os anexos estão disponíveis no site da Prefeitura de Goiânia, aba CONCURSOS E SELEÇÕES, seguido de CONCURSOS VIGENTES e Secretaria Municipal de Administração – Edital nº 001/2020.