Raposa é resgatada após se esconder em trocador de loja, em Mineiros

Uma raposa foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), após se esconder dentro do trocador de roupas de uma loja. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (20/2), em Mineiros, na região Sudoeste do estado.

De acordo com informações da corporação, no local, a equipe de bombeiros encontrou a raposa escondida no trocador de roupas. Após o resgate, o animal foi levado para uma reserva ambiental. A raposa não apresentava nenhum ferimento.

Além de raposa em trocador de loja, Corpo de Bombeiros resgata jiboia em goiabeira

Também nesta quinta-feira (20/2), uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), na cidade de Goiás, foi acionada para resgatar uma cobra no quintal de uma residência.

No local, os bombeiros militares verificaram que a cobra, da espécie jiboia, estava em uma goiabeira no quintal de uma residência. Após o resgate, a cobra que não apresentava ferimentos, foi levada para uma reserva ambiental do município.

Corpo de Bombeiros também resgata coruja presa por linha em árvore; caso ocorreu em Luziânia

No último mês, o Corpo de Bombeiros também resgatou uma coruja que ficou presa por linha em uma árvore, em Luziânia, a 224 quilômetros de Goiânia. Segundo a corporação, após o resgate e retirada da linha, a ave, que não apresentava ferimentos, foi liberada na natureza.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Goiás, a corporação foi acionada por volta das 10h do dia 31 de janeiro. A ave ficou presa em uma linha que estava esgarranchada nos galhos de uma árvore no bairro Santa Luzia, em Luziânia.

Após o resgate da coruja presa por uma linha em árvore, os bombeiros militares fizeram uma breve avaliação e constataram que a ave que não apresentava ferimentos. Depois dos procedimentos padrão, a ave foi liberada na natureza.