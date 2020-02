Sesc apoia carnaval de rua PEQUIninos

Como forma de incentivo a cultura o Sesc Centro é parceiro no próximo dia 24 (segunda-feira de carnaval), da primeira edição do bloco infantil, PEQUIninos . A ação acontecerá na rua 8 Centro e promete movimentar a cidade. Essa é uma iniciativa que busca incentivar a cultura e a cidadania na região do centro da cidade que são patrimônios históricos e que atualmente estão esquecidas. O Bloco PEQUIninos reúne músicos e artistas circenses para enaltecer o nosso Cerrado e um de seus maiores símbolos: O PEQUI. O Abadá tem formato do fruto, mas fantasias que englobam a diversidade do Cerrado Brasileiro como; Lobos Guarás, Boto Rosa, Abelhas, Pássaros, Árvores, Sertanejos são muito bem vindas. É previsto ainda uma ala com carrinhos de bebê e grávidas.

Para animal a folia o BLOCO de percussão PraCáTá fará a abertura da nossa matinê e cortejo pela rua do Lazer no dia 24. Perna de Pau, Clowns, Palhaços e muita brincadeira para crianças e adultos é esperada no dia! Junto ao evento teremos a feira: ENCONTRO DE BRECHÓS com roupas, acessórios e fantasias para carnaval!

ENTRADA GRATUITA

Serviço:

BLoco dos PEQUIninos

24 de fevereiro

11h às 18h

Rua 8, qd18 n209. Centro

11h – concentração e customização de mini abadás

11h30 – BLOCO de PERCUSSÃO PráCáTá

12h – confecção de instrumentos musicais feitos de sucata

14h – cortejo pela rua do LAZER

15h – concurso de fantasia infantil e adulto

15h – dj Dudão Melo com Jazz e Marchinhas para Bebês

11h às 18h – Feirinha Gastronômica

11h às 18h – Encontro de Brechós