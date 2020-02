Ao fazer conversão, idoso bate em motociclista que fica gravemente ferido, em Goiânia

Em um acidente na noite desta quinta-feira (20/2), um idoso bateu em um motociclista, que ficou gravemente ferido, ao tentar fazer uma conversão. A batida aconteceu na Avenida Cristóvão Colombo, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

Conforme informações da Delegacia Especializada Em Investigação De Crimes De Trânsito (Dict), a vítima é um motociclista,de 24 anos, que pilotava uma motoneta Honda Biz 125, cor preta, e trafegava pela Avenida Cristóvão Colombo, na pista sentido Setor Água Branca para Jardim Novo Mundo.

Na mesma avenida, porém no sentido contrário, trafegava um idoso de 71 anos, que conduzia uma caminhonete VW Saveiro, cor branca. O acidente aconteceu no momento que o idoso tentou fazer uma conversão à esquerda.

Durante a manobra para ingressar na Rua Ilinóis, o carro fechou a passagem do motociclista, que acabou batendo na lateral direita do VW Saveiro, dirigido por um idoso.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Conforme informações dos socorristas, ele sofreu lesões graves em uma das pernas.

Já o idoso, não teve ferimentos e permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, cujo resultado deu negativo. Ambos os envolvidos possuem Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Além do motociclista que ficou gravemente ferido após idoso fazer conversão, outro morreu após bater na porta de um carro, em Goiânia

Um grave acidente com uma vítima fatal foi registrado no último dia 20 de dezembro no bairro Cidade Jardim, em Goiânia. Um motociclista caiu na pista e morreu atropelado após bater em porta de carro aberta.

Conforme informações de testemunhas, a vítima, identificada como Haislan Tonelino, de 43 anos, estava em uma motocicleta e trafegava pela rua Formosa, momento que bateu na porta de um veículo Ford/Fiesta prata, que estava à direita da via.

O motorista não teria visto que o motociclista se aproximava e abriu a porta para sair do veículo. Com o impacto, a vítima caiu na pista e acabou sendo atropelada por uma Range Rover Evoque que passava pelo local.

De acordo com a Delegacia Especializada Em Investigação De Crimes De Trânsito de Goiânia (Dict), após o acidente, o motorista do Ford Fiesta evadiu-se do local sem ser identificado. Já o motorista da Range Rover ficou no local por um tempo, mas acabou saindo antes da chegada da Polícia Militar; ele também não foi identificado.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), foi acionado para socorrer o homem, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.