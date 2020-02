Bombeiros resgatam cavalo que caiu em fossa de 5 metros, em Cristalina

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado nesta quinta-feira (20/2) para atuar em uma ocorrência de salvamento de animal, em Cristalina, a cerca de 281 quilômetros da capital.

Conforme informações, os bombeiros resgataram um cavalo que caiu em uma fossa de aproximadamente 5 metros de profundidade. O buraco estava na calçada de uma residência.

Quando a equipe chegou ao local, constatou que o animal estava dentro da fossa e, utilizando um tripé e técnicas de salvamento, o cavalo foi retirado do local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o salvamento foi rápido e eficaz, o que contribuiu para que o animal fosse retirado sem ferimentos.

Além do cavalo que caiu em fossa de 5 metros, em Cristalina, uma vaca é resgatada após cair em cisterna de 12 metros de profundidade, em Ceres

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para resgatar uma vaca que caiu em um cisterna de cerca de 12 metros de profundidade, em Ceres.

Quando chegaram no local, os militares avistaram o animal dentro do buraco e para retirada foram utilizadas combinações de técnicas de salvamento em altura e terrestre.

Após aproximadamente três horas de trabalho, os militares conseguiram fazer o salvamento do animal, que não apresentava ferimentos e foi entregue ao proprietário.

Outro bovino também foi resgatado em São Miguel

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para realizar uma ocorrência de salvamento de animais, em São Miguel do Araguaia. O caso aconteceu no sábado (4/1), no Assentamento Cascos dos Reis, quando um bovino caiu em uma cisterna.

Conforme informações do CBMGO, os militares utilizaram técnicas de salvamento terrestre, montagem de tripé e sistema de ancoragem para retirada do animal.

Após o salvamento, a guarnição constatou que o animal não apresentava ferimentos e então foi deixado aos cuidados do proprietário, que solicitou o resgate.