Cerca de mil caixas de cervejas adulteradas são apreendidas em Abadia de Goiás

Foram apreendidas nesta quinta-feira (20/2) aproximadamente mil caixas de cervejas adulteradas, em Abadia de Goiás, região Metropolitana de Goiânia.

Conforme informações, os policiais civis receberam uma denúncia anônima de onde um local onde supostamente estava sendo utilizado para a prática do crime.

Quando chegaram no local indicado, os policiais constataram produtos adulterados armazenados em um galpão, na referida cidade de Abadia de Goiás. As bebidas tinham os rótulos trocados.

No total, quase mil caixas foram apreendidas e, posteriormente, armazenadas na Delegacia de Combate ao Furto e Roubo de Cargas (DECAR), em Goiânia.

Além disso, um homem suspeito de ser responsável pelos produtos também foi levado para a delegacia.

Em outro caso, polícia apreende mais de mil caixas de cervejas, em Chapadão do Céu

Os policiais do Comando de Operações de Divisas (COD) apreenderam uma carga com mais de mil caixas de cervejas na GO-256, em Chapadão do Céu, na quarta-feira (15/1).

Conforme informações do COD, as cervejas foram apreendidas durante uma abordagem policial, momento que foi constatado que as bebidas estavam sem nota fiscal.

Dois homens, responsáveis pelo transporte, foram presos e foram liberados após assinarem um termo circunstanciado de ocorrência.

Ao serem questionados, eles informaram que a carga foi adquirida na cidade de Camapuã, no Mato Grosso do Sul, e seria revendida para comerciantes de Goiânia.

Para despistar o carregamento, garrafas de cachaça vazias foram colocadas por cima das caixas de cerveja. Como não tinham notas fiscais, os lucros seriam maiores.

Os veículos e os produtos foram apreendidos e encaminhados para a Secretaria da Fazenda de Chapadão do Céu.

Além disso, cerveja sem nota fiscal também foi apreendida em Cachoeira Alta

Na manhã de sábado (25/1), a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) por meio do Comando de Operações de Divisas (COD) apreendeu 37 mil litros de cerveja sem nota fiscal que estava em um autocargas em Cachoeira Alta.

Segundo a corporação, os transportadores afirmaram que adquiriram a mercadoria no Mato Grosso do Sul e pretendiam comercializá-la em Goiás, sem o devido recolhimento de impostos.

Durante a vistoria em um veículo, os policiais militares encontraram no compartimento de carga do caminhão uma carga de aproximadamente 106 mil latas de cervejas, totalizando 37 mil litros de cerveja sem nota fiscal.

Segundo a corporação, o caminhão foi apreendido e os envolvidos foram encaminhados para a delegacia pelo cometimento de crime contra a ordem tributária e econômica.