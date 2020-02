Dupla comprava produtos com cartão clonado para revender, em Anápolis

Foram presos no final da tarde da última quinta-feira (20/1), em Anápolis, município a 55 quilômetros de Goiânia, dois homens suspeitos de utilizar de artifícios fraudulentos para comprar diversos itens para, depois, revendê-los. Entre os objetos apreendidos pela polícia, estavam dois aparelhos celulares modelo iPhone 11 Pro Max, cujo preço varia entre R$ 6 mil a R$ 6.500.

A prisão dos suspeitos de estelionato foi realizada pela Polícia Militar de Goiás numa residência localizada na Avenida Araguaia, Setor Bairro de Lourdes, em Anápolis, após uma denúncia recebida pela corporação. No local, os policiais encontraram os seguintes objetos: dois aparelhos celulares modelo iPhone 11 Pro Max; dois aparelhos smartphone de outro modelo; um aparelho de ar-condicionado; quatro pares de tênis de marca famosa; cinco notebooks; uma poltrona; um jogo de quadro, além da quantia de R$ 26 mil.

Segundo a polícia, todos os objetos apreendidos no local foram adquiridos por meio do crime de estelionato. Os suspeitos do crime valiam-se de boletos em nome de “laranjas” ou usavam cartões de crédito clonados. Após realizar a compra fraudulenta dos itens, os suspeitos, então, os revendiam por um valor maior.

Diante dos fatos, os dois detidos e os objetos foram encaminhamos a Central de Flagrantes para as devidas providências.

Além de caso de Anápolis em que homens foram pegos com iPhones 11 comprados com cartão clonado, em Goianésia um outro também foi preso pelo crime de estelionato

No dia dia 22 do mês passado, um estelionatário foi preso com duas máquinas para fabricação de cartões de crédito e débito. O flagrante aconteceu em Goianésia, interior de Goiás e a ação foi denominada como “Operação Ostentação”.

A prisão foi efetuada pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), através da 15° Regional de Goianésia. Os policiais cumpriram, na ocasião, mandados de busca e apreensão na casa de um homem que estava sendo investigado pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e crimes contra a relação de consumo (produtos falsificados).

Durante a investigação, a equipe de inteligência da PCGO constatou que o homem possuía duas identidades falsas, com nomes, CPFs e RGs diferentes. Essas identidades estão vinculadas com empresas ativas e contas bancárias.

Além disso, ainda foi apreendido um veículo de luxo avaliado em R$ 150 mil, que também está vinculado a um dos falsos CPFs do investigado. Ainda foi encontrado dinheiro em espécie, que totaliza alguns milhares de reais.

Durante busca domiciliar, os policiais encontraram diversos aparelhos eletrônicos, equipamentos de informática e periféricos que eram utilizados na prática dos crimes. Entretanto, o que chamou a atenção dos investigadores foram duas máquinas utilizadas na fabricação de cartões magnéticos, o que confirma a atuação do suspeito em fraudes com cartões.