Fora da China, são 1.152 casos de coronavírus em 26 países, com 8 mortes

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que, fora da China, 1.152 pessoas foram diagnosticadas com coronavírus em 26 países, entre as quais oito morreram. Durante entrevista coletiva em Genebra, na Suíça, a entidade demonstrou preocupação com a situação do Irã, onde 18 casos foram confirmados em apenas dois dias, com 4 mortes.

O diagnóstico de uma mulher no Líbano, que recentemente havia estado em solo iraniano, causou temores de que uma nova rede de contagio possa estar sendo formada.

“Nossa preocupação continua a ser com o potencial do vírus de se espalhar em países com sistemas de saúde mais frágeis”, ressaltou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

A Organização revelou, ainda, que a Coreia do Sul se tornou o segundo país com a maior quantidade de casos no mundo, atrás apenas da China.