Menor é autuado por receptar semijoias furtadas e dar à namorada, em Catalão

Um menor de 16 anos foi apreendido e autuado suspeito de receptar semijoias furtadas e presentar namorada. Os produtos foram furtados de uma moradora de Goiandira, no interior de Goiás, e supostamente entregues ao adolescente, para compensar uma dívida de drogas.

De acordo com informações da Polícia Civil, o crime ocorreu em outubro do ano passado, mas as semijoias foram recuperadas nesta sexta-feira (21/2), na cidade de Catalão. Durante investigação e diligências referentes a furto a residência, as equipes policiais encontraram os objetos furtados em posse de uma adolescente, de 16 anos, que havia sido presenteada pelo namorado, também de 16 anos.

Menor teria recebido semijoias furtadas como pagamento de dívida de drogas, aponta investigação

Segundo apurado, o menor, supostamente infrator por tráfico de drogas, teria recebido as semijoias de uma mulher, suspeita de autoria do furto, em pagamento às dividas de compra de drogas.

Após a apreensão, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Goiandira. Os adolescentes foram autuados em procedimento próprio por receptação, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e o inquérito policial segue aberto para apuração do crime de furto.

Crime de furto no interior de Goiás

No último dia 18, a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada para atender uma ocorrência onde um homem foi detido por funcionários ao furtar 3 garrafas de uísque, em Rio Verde. Conforme informações, a equipe foi acionada via copom para comparecer a um estabelecimento comercial no Bairro Martins onde populares estariam com o autor de um furto detido.

Chegando no local, a equipe localizou funcionários do supermercado, que relataram que o homem foi flagrado por câmeras de monitoramento furtando três garrafas de uísque da marca Old Eight. Os trabalhadores conseguiram deter o autor na parte de fora do estabelecimento, enquanto tentava fugir. Durante a abordagem, duas garrafas caíram e quebraram, sendo recuperado apenas um litro da bebida.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil para as devidas providências. O suspeito já possui várias passagens por furto a estabelecimento comercial.