Mulher é presa por roubo ao registrar boletim de ocorrência, em Jaraguá

Uma mulher foi presa por roubo nesta quinta-feira (20/2) ao registrar um boletim de ocorrência da delegacia de Jaraguá, na região Central do Estado, a 122 quilômetros da capital.

Conforme informações, o marido da suspeita foi até a delegacia para informar sobre a perda de documentos e a mulher estava o acompanhando. No momento que o escrivão pediu informações sobre a mulher, descobriu que ela tinha um mandado de prisão em aberto.

O documento era referente a um roubo no ano de 2015, no município de Rubiataba, também na região Central do Estado. Diante dos fatos, a mulher foi presa e encaminhada para o presídio de Jaraguá.

Além da mulher presa por roubo ao registrar boletim de ocorrência, em Jaraguá, um homem foi preso em Vapt-Vupt ao tentar fazer 2ª via de identidade, em Trindade

Um homem, que cumpre pena no regime semiaberto, foi preso em uma unidade do Vapt-Vupt ao tentar fazer a 2ª via da identidade, em Trindade.

Tudo parecia uma emissão normal de segunda via de documentos, até que uma atendente desconfiou da situação ao perceber que a digital do homem não batia nos documentos apresentados.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e compareceu na unidade. Quando os policiais militares do 22º batalhão compareceram ao local, foram informados que um homem estava com cópias de documentos pessoais em nome de terceiros, com o objetivo de fazer segunda via de identidade.

Conforme informado aos policiais, ao colher as digitais do homem os funcionários perceberam que os documentos apresentados era de outra pessoa e, em sua real identidade, tinha um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Ao verificar no sistema, os agentes comprovaram que ele é um foragido do sistema prisional, que cumpria pena em regime semiaberto pelos crimes de tráfico de drogas e pelo artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição.

Diante as informações, o homem foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes para correta identificação. Além disso, também foi apresentado o flagrante pela apresentação de certidão de nascimento falsa, configurando falsidade ideológica.