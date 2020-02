Nu, homem tenta estuprar advogada enquanto fazia caminhada, em Luziânia

No fim da manhã desta sexta-feira (21/2), a Polícia Civil do Estado de Goiás, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), efetuou a prisão de um homem que tentou estuprar uma advogada enquanto ela fazia caminhada, em Luziânia, na região sul do estado.

De acordo com a Polícia Civil, no último dia 12 de fevereiro o homem, de 28 anos, estava nu e tentou atacar a vítima que fazia caminhada. Despido, ele tentou obrigá-la a entrar em seu veículo.

Durante a tentativa, a vítima caiu e um ciclista se aproximou, que fez o suspeito empreender fuga do local. A mulher então denunciou o caso à polícia, que logo identificou o autor e representou pela prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

Após as diligências, os policiais conseguiram efetuar a prisão do suspeito nesta sexta-feira (21/2), dentro da própria casa. Questionado, ele optou por não dar declarações.

Durante as investigações, ficou constatado que o homem já possui outras passagens policiais por crimes semelhantes, como violência doméstica contra a mulher.

Além disso, ainda foi verificada a existência de três mulheres que sofreram ameaça ou lesão corporal enquanto se relacionavam com o suspeito.

O acusado foi encaminhado para o Presídio Regional de Sarandi, onde se encontra à disposição do poder judiciário. Ele deve responder pela prática do crime de tentativa de estupro.

Além do homem nu que tentou estuprar advogada enquanto fazia caminhada, em Luziânia, um outro foi morto a tijoladas por uma adolescente após tentativa de estupro, no DF

Uma adolescente de 13 anos matou um mecânico a tijoladas após uma tentativa de estupro, em Águas Claras, no Distrito Federal. O caso ocorreu na noite de terça-feira (28/1), enquanto a menina andava por uma rua acompanhada da irmã, que está grávida.

Segundo relato da adolescente, o homem, identificado como Antônio Soares da Silva, 52 anos, passou por ela e pela irmã, assobiou, mostrou o órgão genital e em seguida correu atrás delas para tentar agredi-las. Neste momento, ela deu uma “gravata” no homem, o derrubou e o agrediu com chutes e tijoladas na cabeça.

Após o ocorrido, moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros, que tentou reanimação, mas Antônio morreu ainda no local. A adolescente suspeita de cometer o crime passou mal, foi socorrida pela equipe e levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Depois de ser atendida, ela confessou ter matado o homem após uma tentativa de estupro.

A adolescente contou que não conhecia Antônio e que só cometeu o crime para se defender da agressão. À polícia do DF, a menor relatou que a irmã, que está grávida, se aproximou e tentou separá-la do suposto agressor. O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.