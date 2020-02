Trabalhador tem perna esmagada por caminhão de coleta, em Luziânia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência onde um trabalhador teve a perna esmagada por um caminhão de coleta, em Luziânia, a 195 quilômetros de distância da capital.

Conforme informações, o homem é trabalhador da limpeza pública e ficou ferido após se envolver no acidente com o caminhão da coleta, no Jardim Brasília Sul.

A vítima foi atingida pelo veículo durante uma manobra de ré feita pelo motorista, momento que o caminhão acabou esmagando a perna do trabalhador que gritou por socorro.

Os bombeiros foram acionados e quando chegaram no local encontraram a vítima consciente, com ferimento na perna. Diante dos fatos, os militares realizaram os procedimentos de primeiros socorros e transportaram a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento José Paulo Boni, no Parque Estrela Dalva.

Além do trabalhador que teve perna esmagada por caminhão de coleta, em Luziânia, outro ficou ferido após trator tombar, em Morrinhos

Um trator tombou em cima de trabalhar no último dia 15 de novembro de 2019, na zona rural de Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia. O homem ficou ferido e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), um trator tombou e feriu gravemente o tratorista na manhã de sexta-feira (15/11), na fazenda Samambaia.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, Thiago Silva Rodrigues, de 28 anos, teve fratura exposta na perna esquerda e contusão na perna direita.

A fazenda fica em uma região conhecida como gato preto, na zona rural do município de Morrinhos.

Ainda de acordo com informações da corporação, a vítima estava trabalhando no plantio quando o trator tombou em um desnível. A máquina agrícola caiu em cima das pernas do tratorista.

Thiago foi socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal da cidade.