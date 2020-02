Vídeo: ladrões obrigam adolescente a levá-los à sua casa para roubar, em Goiânia

A Polícia Civil do Estado de Goiás divulgou, na manhã desta sexta-feira (21/2), as imagens que mostram o momento em que um adolescente de 15 anos é abordado por bandidos em um carro e forçado a entrar no veículo, em um setor de Goiânia. Os ladrões obrigaram o rapaz a indicar onde morava, foram até a residência, onde estava a mãe do adolescente, e roubaram vários objetos, incluindo o veículo da família. Caso ocorreu em outubro do ano passado. Um dos suspeitos já foi preso.

Segundo a Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), o crime ocorreu no dia 2 de outubro do ano passado por volta das 20h45, no Setor Caiçara, em Goiânia. Nas imagens divulgadas pela polícia, é possível ver o momento em que o adolescente de 15 caminha por uma via do setor em questão. Um carro, vindo no sentido oposto, para ao lado dele e o motorista parece dizer alguma coisa. Nesse momento dois outros homens saem do veículo e, usando uma arma de fogo, obrigam o rapaz a entrar. Tudo acontece muito rápido.

Veja o vídeo:

De acordo com informações da Deic, a partir daí, os suspeitos fizeram com que o rapaz informasse seu endereço, e seguiram para lá. Na casa, estava a mãe do adolescente. Os bandidos roubaram o veículo da família, a TV e outros pertences.

Suspeito de ter participado do roubo à casa de adolescente, em Goiânia, foi preso

A Deic conseguiu cumprir, na terça-feira (18/2), um mandado de prisão contra um dos suspeitos do crime. Conforme a delegacia, há um mandado de prisão em aberto contra outro, que está foragido. Quanto ao terceiro, também será expedido um mandado contra ele.

Dos três envolvidos, apenas um não tinha passagens pela polícia.

O veículo e um aparelho de TV foram recuperados pelos policiais civis. Maiores detalhes do caso amanhã, durante a apresentação.