Caminhoneiro bêbado é preso ao invadir contramão da BR-060 e causar acidente

Um caminhoneiro foi preso, na madrugada deste sábado (22/2), após invadir a contramão da BR-060, em Rio Verde, para fazer um retorno irregular; ele acabou provocando um acidente que deixou cinco pessoas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), esse foi o primeiro registro de embriaguez ao volante no feriado de carnaval, em Goiás.

O acidente ocorreu por volta das 2h da madrugada, no quilômetro 388 da rodovia, no perímetro urbano de Rio Verde, na região Sudoeste do estado. O motorista de um caminhão dirigia sob efeito de álcool pela contramão, tentando fazer um retorno irregular, quando um automóvel Fiat Palio, com cinco ocupantes, colidiu contra o veículo de carga.

Ainda conforme a PRF, o carro de passeio fazia uma corrida solicitada por aplicativo de transporte e transportava quatro passageiros. O veículo seguia em sia mão de direção quando foi surpreendido pelo caminhão na contramão da via, que tentava fazer uma conversão irregular.

Acidente provocado por caminhoneiro bêbado na BR-060 deixou passageiro de carro em estado grave

Com o impacto da batida, o passageiro da frente foi socorrido com ferimentos graves, o motorista e outros três passageiros sofreram ferimentos leves.

O motorista do caminhão, de 43 anos, fez o teste do bafômetro, que acusou o teor alcoólico de 0,57 miligramas de álcool por litro de ar. Aos policiais federais, o homem afirmou que havia ingerido várias latas de cerveja, momentos antes, em uma festa na cidade de Rio Verde.

O caminhoneiro foi preso e está sendo investigado pelo delegado de polícia civil local. Com a recente alteração na legislação, causar lesões corporais graves após envolver-se em acidente sob efeito de álcool é crime inafiançável, com pena de reclusão de 2 a 5 anos.

Operação Carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou a Operação Carnaval a partir desta sexta-feira (21/2), com reforço concentrado no policiamento em trechos de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade até a próxima quarta-feira de cinzas (26/2). O esforço de fiscalização tem o objetivo de proteger vidas e garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

Durante o período de festividades de carnaval o fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais se intensifica, acompanhado de maior consumo de bebidas alcoólicas, fatores que contribuem para o aumento da violência no trânsito, elevando a gravidade dos acidentes.