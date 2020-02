Dono de distribuidora é preso com cigarros contrabandeados, em Águas Lindas

O dono de uma distribuidora de bebidas foi preso nesta sexta-feira (21/2) com cigarros contrabandeados, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Conforme informações, a Polícia Civil (PC) foi até o local após receber denúncias anônimas da prática criminosa. Quando chegou no estabelecimento comercial, a PC encontrou grande quantidade de cigarros do paraguaios expostos à venda.

Questionado, o dono do estabelecimento indicou onde os ilícitos eram armazenados e os policiais encontraram vários pacotes, totalizando 319 maços de cigarros contrabandeados. Os policiais acreditam que a mercadoria seria comercializada durante o carnaval.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao comerciante pela prática do crime de contrabando. Os cigarros foram apreendidos e encaminhados para 2ª Delegacia de Polícia do município. Ele está preso e se encontra à disposição da Justiça Federal.

Além do dono de distribuidora preso com cigarros contrabandeados, em Águas Lindas, outros 500 mil maços de cigarros contrabandeados são apreendidos em Catalão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da tarde de segunda-feira (17/2), mais de 500 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-050, em Catalão, na região sudeste de Goiás.

De acordo com a PRF, a carga ilegal oriunda do Paraguai estava em uma carreta e seria levada até Brasília. O carregamento foi avaliado em cerca de R$ 2,5 milhões de reais.

O flagrante aconteceu após uma abordagem de rotina, quando o motorista apresentou notas fiscais de cargas de soja e farelo de soja.

Entretanto, o motorista, de 38 anos, apresentou nervosismo e, após a inspeção da carga, a PRF acabou constatando que a carga era de cigarros contrabandeados.

O motorista foi preso em flagrante e confessou que pego a carga ilegal em Umuarama, no Paraná, e a levaria até Brasília, no Distrito Federal.

A carreta e o motorista foram encaminhados à Superintendência de Polícia Federal em Goiânia.