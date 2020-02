Foliões são surpreendidos com ações educativas no Carnaval em Goiânia

Imagine estar em meio a um bloco de carnaval e ser surpreendido, ao entrar em um banheiro químico, por um airbag se abrindo ou ainda se ver deitado em uma mesa de necrotério através do espelho. Visualize a cena de receber um carro de funerária em vez do seu próprio veículo, ao sair de um bar, depois de ter usado o serviço de manobrista. Esses são casos reais que aconteceram com foliões no pré-carnaval na capital e fazem parte de ações de conscientização do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

As duas intervenções em banheiro químico tiveram como objetivo a conscientização de foliões sobre acidentes ou mortes causados por direção alcoolizada, durante grandes comemorações de rua no carnaval de Goiânia. A ação em bares e restaurantes também objetivou maior consciência das pessoas sobre as graves consequências da associação entre consumo de álcool e o ato de dirigir. Assista aos video cases e veja as reações.

Airbag

Foram instalados mecanismos simulados de airbag dentro de cabines de banheiro químico, distribuídas em locais de grande concentração de foliões no carnaval de rua de Goiânia, o “Carnaval dos Amigos”. Atingindo um público que, pelo uso de bebidas alcóolicas, está mais sujeito a utilizar o banheiro. No ato da abertura da porta, um airbag disparava, simulando o que aconteceria em um acidente de trânsito. Os surpreendidos depois percebiam a mensagem: “O álcool reduz sua resposta ao volante, causando acidentes. Se beber, não dirija”.

Necrotério

Também em meio ao carnaval da capital goianiense, a ação consistiu na instalação de um adesivo representando uma mesa de necrotério, vista de cima, na parte interna da cabine de um banheiro químico, bem como a instalação de um adesivo espelhado no fundo da cabine. Quando um folião entrava e fechava a porta atrás de si, enxergava no espelho sua própria figura sobre a mesa de necrotério.

Além disso, uma etiqueta, como as utilizadas para identificação de cadáveres, apresentava: “Bebida + Direção? Favor preencher:”, seguido por campos para preenchimento de nome e idade, e pelo campo “Causa da morte” já preenchido com “Múltiplos traumas em acidente de trânsito”. Foi ressaltada a mensagem “Neste carnaval, se beber não dirija”.

Manobrista – Funerária

Uma semana antes do carnaval, a campanha de conscientização do Dentran-Go foi realizada em restaurantes e bares de Goiânia, com grande fluxo de pessoas, que oferecem serviço de manobrista ou estacionamento próprio. Nesses locais, a pessoa que recebia as chaves em nome do estabelecimento era parte da ação, focada em clientes que – tendo deixado o carro com o serviço de manobrista – fossem percebidos ingerindo bebidas alcoólicas. Na saída, em vez do automóvel de fato entregue, era levado um carro funerário devidamente caracterizado, conduzido por um chofer também a caráter.

Com a chegada do veículo, o responsável pela recepção das chaves abria a porta traseira, onde tradicionalmente são transportados os caixões, e a abria, ao mesmo tempo indicando cordialmente que o cliente embriagado entrasse. Pouco depois, eram retirados e entregues panfletos no formato de “airbag” com clara mensagem sobre os riscos de beber e dirigir, provocando reflexão.