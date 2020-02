Homem é preso após esfaquear irmão, em Anápolis; vítima estava caída em rua

Um homem de 40 anos foi preso depois de esfaquear o próprio irmão. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (21/2), no bairro Parque Calixtópolis, em Anápolis, a 59 quilômetros de Goiânia. A vítima, de 30 anos, foi encontrada caída em uma rua próxima, mas ainda consciente.

De acordo com informações da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atende o caso de uma tentativa de homicídio. Um homem teria tentado matar o próprio irmão com ao menos duas facadas.

A caminho da ocorrência, os PMs encontraram a vítima, um homem de 30 anos, caída em uma rua. Ele estava consciente e conseguiu informar aos policiais que o autor do crime era seu próprio irmão.

Ao ser preso, homem confessa ter esfaqueado irmão

Em patrulhamento, com base nas informações repassadas pela vítima, o suspeito do crime foi preso e confessou ter esfaqueado o irmão, sem dar detalhes do que teria motivado o crime e como tudo teria ocorrido. Ele foi levado à Central de Flagrantes da cidade, onde foi autuado pelo crime de tentativa de homicídio.

O ferido foi socorrido e levado ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Ele levou duas facadas na altura do peito, mas de acordo com informações da unidade de saúde, o quadro do paciente é estável.

Início de feriado tem mais prisão, em Goiás

Um homem, preso do regime semiaberto, foi detido suspeito de vários furtos na cidade de Goianésia e regiões próximas. De acordo com a Polícia Civil, ele teria furtado cerca de 12 tacógrafos. A ação contou ainda com a participação da Polícia Militar.

Conforme informações, o suspeito se mudou para Goianésia no final de 2019 e, desde então, estava praticando os crimes. As investigações apontaram que ele teria furtado pelo menos 12 tacógrafos, destes, quatro teriam sido somente na última terça-feira (18/2).

Os aparelhos são instalados principalmente em veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, e são responsáveis por registrar a velocidade, a quilometragem e os horários de tráfego dos veículos.

Segundo a PC, o acusado estava cumprindo pena no regime semiaberto na cidade de Goiânia e utilizava tornozeleira eletrônica. Entretanto, ele fugiu para a cidade de Goianésia após romper o aparelho; ele era foragido da justiça.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e, posteriormente, encaminhado ao presídio local, onde está à disposição da Justiça.