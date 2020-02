Preso do semiaberto é detido após furtar cerca de 12 tacógrafos, em Goianésia

Um homem, preso do regime semiaberto, foi detido suspeito de vários furtos na cidade de Goianésia e regiões próximas. De acordo com a Polícia Civil, ele teria furtado cerca de 12 tacógrafos. A ação contou ainda com a participação da Polícia Militar.

Conforme informações, o suspeito se mudou para Goianésia no final de 2019 e, desde então, estava praticando os crimes. As investigações apontaram que ele teria furtado pelo menos 12 tacógrafos, destes, quatro teriam sido somente na última terça-feira (18/2).

Os aparelhos são instalados principalmente em veículos de grande porte, como caminhões e ônibus, e são responsáveis por registrar a velocidade, a quilometragem e os horários de tráfego dos veículos.

Segundo a PC, o acusado estava cumprindo pena no regime semiaberto na cidade de Goiânia e utilizava tornozeleira eletrônica. Entretanto, ele fugiu para a cidade de Goianésia após romper o aparelho; ele era foragido da justiça.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido para a delegacia, onde foi ouvido e, posteriormente, encaminhado ao presídio local, onde está à disposição da Justiça.

Além do preso do semiaberto detido após furtar cerca de 12 tacógrafos, em Goianésia, outro foi flagrado com drogas avaliadas em quase R$ 20 mil, em Itumbiara

Um preso do regime semiaberto rompeu a tornozeleira eletrônica e foi flagrado com drogas avaliadas em quase R$ 20 mil, em Itumbiara, a 207 quilômetros de Goiânia.

Com o suspeito, de 22 anos, a Polícia Civil encontrou um tijolo de drogas, porções de pasta base de cocaína e uma arma de fogo municiada, com numeração raspada.

Dentro do carro do suspeito, um Fiat Uno, cor vermelha, os policiais encontraram aproximadamente 1,350 kg (um quilo, trezentos e cinquenta gramas) de pasta base. A droga estava em um tablete grande e outras sete porções já estavam embaladas.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a droga possui um valor no mercado ilícito avaliada em cerca de R$ 16 mil a R$ 20 mil, sem contar as eventuais vendas fracionadas.

Durante a revista no carro, ainda foi localizada uma arma de fogo com numeração raspada, estilo pistola, da marca Taurus, modelo PT 940, calibre .40, com nove munições. Além disso, também foram aprendidos dinheiro em espécie e embalagens, utilizada para fracionar as drogas.

Com as informações do suspeito, a Polícia Civil constatou que o suspeito está preso em regime semiaberto e rompeu a tornozeleira, encontrando-se foragido da justiça. Ele já possui várias passagens policiais por crimes como roubo qualificado, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, porte ilegal de arma de fogo, direção perigosa, injúria e ameaça.