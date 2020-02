Trabalhador leva choque elétrico enquanto rebocava parede, em Cristalina

Um trabalhador foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), após levar um choque elétrico. No momento do incidente, ocorrido neste sábado (22/2), ele realizava o reboco de uma parede. O caso ocorreu em Cristalina, no interior de Goiás.

De acordo com informações da corporação, o trabalhador estava em cima de um andaime de aproximadamente sete metros de altura. Uma haste de ferro caiu sobre o fio de alta tensão, ocasionando o choque elétrico. Quando os militares chegaram ao local, a haste de ferro ainda estava sob o fio de alta tensão e toda a estrutura da obra se encontrava energizada.

Trabalhador que levou choque elétrico sofreu queimadura no tórax, diz Corpo de Bombeiros

Uma equipe da Enel foi acionada para realizar o desligamento da rede elétrica. Enquanto isso, os bombeiros evacuaram a obra e isolaram a área. Assim que a rede foi desligada, para acessar a vítima e realizar a descida ao solo, foram utilizadas técnicas de salvamento em altura.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador estava consciente e orientado, não aparentava fraturas, mas apresentava uma queimadura no tórax do lado esquerdo, causada pelo choque elétrico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) apoiou os militares com a regulação médica e o transporte à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cristalina.

Trabalhador morre ao levar choque elétrico em sauna

No dia 18 de janeiro, um homem morreu após levar um choque elétrico na sauna onde trabalhava, em Caldas Novas, na região Sul de Goiás. Conforme informações da Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), Carzeli Balduino de Oliveira, de 54 anos, fazia manutenção na sauna de um condomínio às margens da GO-139.

No momento que trabalhava na sauna, o homem foi atingido por uma descarga elétrica. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) chegou a ser acionado para prestar socorro, mas ele não resistiu e morreu ainda no local.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, foi liberado para a família.