Um acidente registrado neste sábado (22/2) entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa ferida na BR-153, no município de Porangatu, no norte goiano.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado durante a noite deste sábado (22/2) para atender a ocorrência de resgate à vítima de um acidente, que envolveu um carro e um caminhão.

O acidente aconteceu na zona rural da cidade, no km 60 da BR-153. Quando chegaram no local, os bombeiros constataram que a vítima era um homem, motorista do veículo de passeio.

Foi solicitado apoio da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) para prestar socorro à vítima.

A equipe dos bombeiros fez o desligamento das baterias dos veículos para evitar risco de incêndio e também efetuou a limpeza da pista, que ficou suja com os destroços dos veículos e do óleo.

Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa ferida na BR-153, em Porangatu: PRF intensifica fiscalização em BRs goianas durante feriado de carnaval

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização em BRs goianas durante o feriado de carnaval. O reforço será concentrado em trechos com maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

O objetivo da Operação Carnaval é proteger vidas e garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito. A ação segue até a próxima quarta-feira de cinzas (26/2).

Em 2019, a Operação Carnaval aconteceu entre os dias 1º e 6 de março, com índice de 49 pessoas feridas e 43 acidentes registrados em rodovias federais que passam por Goiás.

Apesar de tantos acidentes, não houve nenhuma morte nas BRs goianas, mas neste período o índice de acidentes é gigantesco. Nos últimos cinco anos aconteceram 332 acidentes, 49 pessoas ficaram feridas e 17 morreram.

A PRF ainda reforça que é zero a tolerância para quem dirige depois de beber. A infração pode gerar multa de quase R$ 3 mil, além de prisão para quem se envolver em acidente grave sob efeito de álcool.