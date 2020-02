Capotamento deixa três pessoas feridas na GO-080, em Goianésia

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado na noite deste sábado (22/2) para atender uma ocorrência onde um capotamento deixou três pessoas feridas na GO-080, em Goianésia.

De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu no início da noite após o carro sair da pista e capotar. Três pessoas do sexo masculino tiveram ferimentos.

Segundo relatos dos bombeiros que participaram da ocorrência, quando eles chegaram ao local do acidente as vítimas já estavam fora do veículo. Elas apresentavam diversas escoriações, mas estavam conscientes.

Diante dos fatos, os três homens foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento de Goianésia com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

Para prevenir acidentes nas estradas de Goiás, o Corpo de Bombeiros realiza ação educativa durante o feriado, na Operação Carnaval 2020. Com entrega de folhetos e orientações, os bombeiros mobilizam os motoristas.

Veja as fotos dos postos em Niquelândia e São Luis de Montes Belos durante a ação de conscientização.

Além do capotamento que deixou três pessoas feridas na GO-080, em Goianésia, em outro uma pessoa ficou presa às ferragens

Um acidente registrado na madrugada de domingo (12/1) deixou uma pessoa presa às ferragens em um capotamento, em Goianésia, a 178 quilômetros da capital.

Conforme informações, os agentes do 18º Batalhão de Bombeiros Militar de Goianésia foram acionados para atender um capotamento envolvendo um veículo na Avenida Brasil, saída para Ceres.

De acordo com relatos, o veículo em que a vítima estava colidiu com pilares de uma rotatória, momento que ficou presa dentro do carro.

Quando os militares chegaram no local, fizeram contato com a vítima, que informou não estar lesionada, porém estava sem forças para se locomover.

Diante disso, a guarnição iniciou o processo de estabilização e retirada do homem, que não foi identificado. Ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Goianésia.