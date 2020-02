Homem é morto a tiros dentro de casa, em Rio Verde

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) foi acionada neste sábado (22/2) para atender uma ocorrência onde um homem foi morto a tiros dentro de casa, no Parque das Laranjeiras, em Rio Verde.

Conforme informações, dois homem invadiram a residência de um cigano e efetuaram vários disparos contra ele. Quando chegaram no local, os militares foram informados por testemunhas de que o crime teria sido cometido por dois homens.

Familiares disseram que dois homens chegaram na casa em um veículo de cor azul, vestindo roupas escuras, invadiram e atiraram contra a vítima. Eles fugiram após o crime.

De acordo com a perícia, os autores usaram duas armas de fogo, sendo de calibre .380 e .40. Além disso, a perícia verificou que a vítima recebeu vários tiros e morreu ainda no local. O corpo foi removido do local e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Após diligências para capturar os suspeitos, os policiais descobriram que o veículo utilizado no crime foi vendido a dois homens desconhecidos na última sexta-feira (21/2). Ele foi encontrado abandonado em um residencial de Rio Verde.

Os dois homens suspeitos do crime ainda não foram identificados e encontram-se foragidos.

Além do caso de Rio Verde, outro homem também foi morto a tiros dentro de casa em Aparecida de Goiânia

O primeiro dia do ano de 2020 foi marcado com violência. Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros dentro de casa na manhã de quarta-feira (1/1), em Aparecida de Goiânia.

Conforme informações, a vítima estava em casa, localizada na Avenida dos Missionários, no Jardim Maranata, quando foi baleado. Ele tentou fugir, mas não conseguiu e foi atingido novamente.

O jovem, identificado como Ivan Romário do Carmo de Oliveira,levou aproximadamente cinco disparos no rosto e morreu ainda no local. Após cometer o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

Informações preliminares de testemunhas apontam que ele teria discutido em um bar onde foi comemorar a virada de ano com os amigos. Os policiais do Grupo de Investigações de Homicídios (GIH) apuram a autoria e motivação do homicídio.