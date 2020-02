Homem é preso após tentar matar vítima com várias facadas, em Goiânia

Um homem foi preso neste sábado (22/2) após tentar matar uma vítima com várias facadas, no Setor Bairro Goiá, em Goiânia. A prisão aconteceu poucas horas depois do crime.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO), a equipe foi acionada durante a madrugada sendo informada de uma tentativa de homicídio.

Diante das informações, os policiais iniciaram as diligências para identificar e capturar o autor do crime. Durante patrulhamento pela região, a equipe teve êxito em abordar e prender o autor, que foi imediatamente reconhecido por testemunhas.

O suspeito teria atingido a vítima com vários golpes de faca. Devido os ferimentos, a vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Após ser preso, o autor do crime foi conduzido para a Central Geral de Flagrantes, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante.

Além do homem preso após tentar matar vítima com várias facadas, em Goiânia, outro foi preso suspeito de matar o próprio irmão, em Piracanjuba

Um homem foi preso no último dia 2 de novembro de 2019 suspeito de matar o próprio irmão a facadas, em Piracanjuba, na região Sul de Goiás. Os dois teriam discutido e estavam brigando com facas.

Conforme informações, os dois estavam discutindo e, para se defender do irmão, o homem desferiu um golpe de faca contra ele, que também estava portando uma faca.

Após o crime, o homem fugiu do local e voltou para casa, em Senador Canedo. Após informações, a polícia começou as diligências em busca do suspeito, onde soube da provável localização.

Chegando no local onde o homem mora, os policiais conseguiram efetuar a prisão em flagrante. Além disso, também foi encontrada a faca que possivelmente foi utilizada no crime. O caso segue sendo investigado.