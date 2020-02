Homem é preso em flagrante após ameaçar a família de morte, em Fazenda Nova

Um homem foi preso em flagrante neste domingo (23/2), no município de Fazenda Nova, a 205 quilômetros de Goiânia, após ameaçar matar a família com uma arma de fogo. O suspeito não possuía autorização para possuir a arma.

Segundo informações da Polícia Militar, a corporação recebeu neste domingo uma denúncia por telefone que dizia que um homem em Fazenda Nova, Goiás, estava ameaçando matar a família com uma arma de fogo. Uma equipe, então, se deslocou para o endereço informado para apurar a denúncia.

Chegando lá, os policiais militares se depararam com o suposto autor das ameaças e realizaram a abordagem conforme o Procedimento Operacional Padrão. A equipe questionou o suspeito sobre a existência da arma, e este admitiu que possuía uma revólver e munições no interior da residência. Os policiais realizaram a averiguação e encontraram um revólver calibre 22, cinco munições no tambor e mais 14 munições avulsas.

Diante dos fatos constatados, por não haver autorização legal para posse daquele armamento, a equipe deu voz de prisão em flagrante ao suspeito pela prática do crime de posse irregular de arma.

Além de caso de Fazenda Nova, um homem foi preso por ameaçar e agredir a família em Goianésia

Em novembro do ano passado, um homem foi preso após ameaçar mãe e agredir irmão com pedradas na cabeça, em Goianésia. Além disso, ele também teria ameaçado uma sobrinha de 16 anos.

A prisão em flagrante foi feita pela Polícia Civil de Goianésia, por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

A mãe do investigado relatou na época que o home tinha o costume de lhe agredir fisicamente e ameaçar de morte. Por isso, ela teria mudado de cidade com o objetivo de fugir dele.

Entretanto, ao sair de Ceres para Goianésia, o filho descobriu onde ela estava e foi até o local e começou a morar com ela novamente.

Por não aguentar mais a situação, a mulher e os familiares procuraram a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, que efetuou a prisão do suspeito em flagrante.

De acordo com o Delegado responsável pelo caso, Marco Antônio, o homem foi autuado pelo crime de ameaça e lesão corporal com incidência da Lei Maria da Penha.