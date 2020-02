Ônibus passa por cima de homem de 58 anos, em Goiânia

Um trágico acidente envolvendo um ônibus terminou com uma vítima fatal, no final da noite do último sábado (22/2), em Goiânia. O veículo de grande porte passou por cima de um homem de 58 anos, que teria surgido repentinamente na via. Devido ao incidente, o motorista, em estado de choque, teve que ser levado ao hospital.

O acidente ocorreu por volta das 23h15 de ontem, sábado, na Avenida Santana, Setor Rodoviário, em Goiânia. De acordo com o relato da Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito, a Dict, baseado em informações e vestígios no local, o ônibus de transporte coletivo,VW/Induscar da empresa Viação Araguarina, semiurbano, que faz a linha Goiânia-Inhumas, conduzido por J.A.F, trafegava pela avenida Santana, sentido Campinas/Centro, e no cruzamento com a rua das Bandeiras a tragédia foi concretizada.

Segundo a Dict, a vítima, um homem de 58 anos, identificado somente pelas iniciais E.P.S., teria surgiu de repente na frente do ônibus, e o condutor do veículo não conseguiu fazer a frenagem a tempo. O ônibus passou por cima do homem, que ficou preso debaixo do eixo traseiro direito das rodas. O óbito foi constatado ainda no local.

Motorista que passou com ônibus por cima de homem de 58 anos, em Goiânia, ficou em estado de choque

Ainda conforme informações fornecidas pela Dict, o condutor do ônibus foi levado ao hospital porque estava em estado de choque. Ele foi submetido ao teste de bafômetro, cujo resultado foi negativo.

Aos policiais da Dict, o condutor do ônibus relatou que não havia visto a vítima antes do acidente, somente quando ela se postou em frente ao ônibus, dando a impressão que se jogou propositalmente. O óbito da vítima foi constatado no local.

Segundo a Dict, os comércios da região dispõem de câmeras de segurança. Logo, as imagens do momento do acidente devem ser obtidas e divulgadas, o que ajudará a elucidar totalmente o ocorrido.