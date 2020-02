Acidentes em GOs deixam mortos e feridos durante feriado de carnaval

O feriado prolongado de carnaval deixou mortos e feridos em graves acidentes registrados em GOs, entre o início do último sábado (22/2) e a tarde de domingo (23/2).

Entre os registros de acidentes feitos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), há acidentes envolvendo batida entre veículos de passeio, saída de pista e capotamento.

Somente em quatro acidentes, que aconteceram nas GOs 521, 309, 080 e 139, quinze pessoas ficaram feridas e uma morreu, de acordo com o CBMGO.

Os acidentes em GOs que deixaram mortos e feridos durante feriado de carnaval

Na tarde deste domingo (23/2), uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas na GO-521, na Cidade Ocidental. De acordo com os bombeiros, o acidente aconteceu entre um veículo Fiat Strada e uma Ford Pampa.

Quando os militares chegaram no local, as vítimas do veículo Strada já estavam fora do veículo. Já os passageiros do veículo Pampa estavam presos às ferragens e foram retirados com o uso de desencarcerador.

No acidente, um idoso de 78 anos não resistiu e morreu ainda no local. As demais vítimas, sendo dois homens e duas mulheres, foram encaminhadas para as Unidades de Pronto Atendimento de Luziânia e do Jardim Ingá, com a ajuda do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

GO-309

Já na manhã de domingo (23/2), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi acionado para resgatar vítimas de uma saída de pista na GO-309, próximo à Lagoa Quente.

Quando os militares chegaram no local do acidente, três pessoas estavam no veículo; elas reclamavam de dores no pescoço e apresentaram algumas escoriações pelo corpo.

Diante disso, os socorristas realizaram os procedimentos de primeiros socorros e encaminharam as vítimas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Caldas Novas.

GO-080

No início da tarde de sábado (22/2), um acidente deixou três pessoas feridas após um carro sair da pista e capotar na GO-080, em Goianésia, região central do estado.

Três pessoas do sexo masculino estavam no veículo e saíram do carro antes da chegada dos bombeiros. Eles estavam conscientes e com escoriações diversas.

Com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu) e dos Bombeiros, as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Goianésia.

Go-139

Durante a tarde do último sábado (22/2), os bombeiros de Caldas Novas também foram acionados para socorrer vítimas de uma saída de pista na GO-139, entre Caldas Novas e Marzagão.

No veículo estavam cinco pessoas, entre elas uma criança de 9 anos. O motorista do veículo recusou transporte e as outras quatro vítimas foram encaminhadas conscientes, com escoriações, para a UPA de Caldas Novas.